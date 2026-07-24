El test de drogas que remeció al Gobierno de Kast: El resultado positivo del exsubsecretario de Hacienda justo tras la aprobación de la mega reforma

La sorpresa se hizo evidente durante la noche del pasado jueves 23 de julio en el mundo político, especialmente en el Palacio de La Moneda. De forma intempestiva, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast comunicó la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez Oyarzún.

¿El motivo? Dio positivo en un test de drogas.

El balde de agua fría se hizo notar en medio de la semana en que el Ejecutivo se había anotado una complicada victoria en el Congreso: había logrado la aprobación de la megarreforma económica, gestionada en gran parte por el mismo subsecretario removido.

Quien salió a dar una escueta declaración fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Respecto a la toma de muestra, indicó que “si bien el exsubsecretario había dado negativo en un primer examen de detección de drogas realizado en abril, el análisis de la primera muestra de un segundo test, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo“.

“Tal como lo hemos señalado, el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia. El Gobierno agradece la labor desempeñada por el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez”, añadió Alvarado.

El test que opacó la aprobación de la megarreforma

Con altas y bajas, la semana había sido positiva para el Gobierno. A pesar de un último traspié —que motivó que el proyecto pudiera ser promulgado recién en agosto—, La Moneda había logrado su primer gran triunfo en el Congreso, con el proyecto impulsado, justamente, por Hacienda.

Tras aprobarse en el Senado por 26 votos contra 24 el 16 de julio, la Cámara de Diputados ratificó el martes 21 de julio 27 de las 28 modificaciones en tercer trámite; solo la compensación municipal por exención de contribuciones a mayores de 65 años quedó pendiente en la Comisión Mixta.

Entre las medidas centrales: la rebaja gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, la eliminación de la reintegración tributaria del 35%, la exención de IVA a viviendas nuevas y restricciones a la gratuidad universitaria.

La aprobación no cierra la disputa: ese mismo martes, bancadas de oposición (PS, PPD, PC, FA, DC y PL) presentaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional, apuntando principalmente a la invariabilidad tributaria hasta por 20 años para grandes inversiones, que consideran incompatible con el carácter democrático del país al limitar a futuros gobiernos.

Kast ha restado dramatismo al recurso, calificándolo como parte del funcionamiento institucional normal, mientras la reforma sigue dividiendo a la opinión pública en medio de un escenario de bajo crecimiento económico. Con la Comisión Mixta y el TC aún pendientes, la promulgación definitiva de la ley sigue en suspenso.

Todo esto, en medio de una bullada salida del segundo al mando del Ministerio de Hacienda.