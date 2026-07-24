Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción: Donaciones tendrán beneficios tributarios

El Gobierno activó el Fondo Nacional de Reconstrucción para financiar la recuperación de infraestructura y equipamiento dañados por el sistema frontal que afectó a distintas zonas entre las regiones de Atacama y Los Ríos.

El mecanismo permitirá recibir donaciones privadas en dinero, especies o mediante la ejecución directa de obras. Las personas y empresas que realicen aportes podrán acceder a los beneficios tributarios establecidos en la legislación.

La medida fue adoptada luego de que los territorios afectados fueran declarados como zonas de catástrofe y estará vigente por un plazo máximo de dos años desde la dictación del respectivo decreto.

¿Qué es el Fondo Nacional de Reconstrucción?

El Fondo fue creado mediante la Ley N° 20.444 y es administrado por el Ministerio de Hacienda.

Su objetivo es financiar la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, restauración o rehabilitación de infraestructura, instalaciones, obras y equipamiento ubicados en zonas afectadas por una catástrofe.

Los recursos también pueden destinarse a recuperar patrimonio histórico y arquitectónico, zonas patrimoniales y zonas típicas que hayan sufrido daños producto de la emergencia.

Hacienda será la encargada de administrar el mecanismo, definir el destino de los aportes y entregar el apoyo técnico y material necesario para su funcionamiento.

¿Quiénes pueden acceder a beneficios tributarios?

Las personas naturales y empresas que aporten dinero al Fondo podrán acceder a los incentivos tributarios contemplados en la normativa.

En el caso de las empresas, también podrán realizar donaciones en especies, entregar bienes o ejecutar directamente obras vinculadas con la reconstrucción, manteniendo los beneficios asociados.

El régimen considera aportes efectuados por contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría, del Impuesto Global Complementario y del Impuesto Único de Segunda Categoría.

Las donaciones pueden realizarse a través del sitio oficial del Fondo Nacional de Reconstrucción.

Gobierno prepara cartera de proyectos

Junto con activar el Fondo, el Ministerio de Hacienda comenzó a recopilar antecedentes sobre los daños registrados en las zonas afectadas para elaborar una cartera de proyectos prioritarios.

El objetivo es dirigir los aportes privados hacia iniciativas definidas según las necesidades de cada territorio impactado por el sistema frontal.

La Secretaría Técnica del Fondo realizará el seguimiento de las donaciones y de las obras financiadas, además de informar periódicamente sobre su estado de avance.

El organismo también participará en la mesa técnica interministerial de reconstrucción para coordinar el financiamiento de aquellas obras que no reciban aportes del sector privado.