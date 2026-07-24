Sistema frontal: Informan que tránsito en Ruta 5 Norte en Atacama y Coquimbo está disponible con “horarios restringidos”

En el marco del sistema frontal que afecta la zona norte del país, se han registrado distintos cortes en la Ruta 5 Norte entre Atacama y Coquimbo.

La Confederación Nacional de Dueños informó que durante este viernes 24 de julio la conectividad y el tránsito en la Ruta 5 Norte están disponibles con tránsito en ambos sentidos, aunque con horarios restringidos.

En ese sentido, la concesionaria Ruta del Algarrobo informó que “entre las 8:00 y las 14:00 horas se habilita el tránsito desde La Serena a Copiapó, para todo tipo de vehículos con escolta de Carabineros”.

Mientras que entre las 16:00 y las 19:00 horas habrá tránsito desde Copiapó a La Serena.

El director general de Obras Públicas del MOP, Joaquín Dagá, indicó que hay tránsito intermitente “en los dos tramos previamente cortados, lo que ha permitido habilitar el desplazamiento de sur a norte mediante convoyes de 100 camiones”.

Y agregó que “hay mayor cantidad de maquinaria y estamos trabajando diariamente con Concesiones, Carabineros y el Ejército, para ir revisando diariamente la situación de esta ruta, priorizando todas las demandas de abastecimiento”.