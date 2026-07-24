Matthei y arancel que anunció Estados Unidos contra productos chilenos: “Debe haber una discusión sobre seguir poniendo trabas a las inversiones chinas”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), abordó los aranceles anunciados por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a productos chilenos.
El mandatario norteamericano adelantó que la medida afectará a productos como el salmón, la fruta, el vino y otros bienes derivados de la madera.
En este contexto, Matthei ocupó su cuenta de X —antes conocida como Twitter— para decir que “el aumento de aranceles impuesto por los Estados Unidos por exportar bienes producidos con ‘trabajo forzoso’ no es una acusación de que en Chile exista esta práctica“.
“Es un castigo hacia nuestro país por tener relaciones comerciales amplias con China“, advirtió.
Posteriormente, la exalcaldesa de Providencia sostuvo que “nos acusan de exportar bienes y servicios que contienen insumos chinos, sosteniendo a su vez que en China sí existe ‘trabajo forzoso‘”.
Por todo lo anterior, emplazó a que “debe abrirse una discusión con ex Cancilleres y nuestros exportadores sobre si seguir poniendo trabas a las inversiones chinas. Puesto que, hasta ahora, han resultado socios económicos más predecibles para nuestro país“.
El aumento de aranceles impuesto por los Estados Unidos por exportar bienes producidos con “trabajo forzoso” no es una acusación de que en Chile exista esta práctica.
Es un castigo hacia nuestro país por tener relaciones comerciales amplias con China.
Nos acusan de exportar… pic.twitter.com/dLD4zuMlCo
— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) July 24, 2026
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