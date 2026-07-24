Ximena Ossandón “protagoniza” un portonazo para concientizar sobre el uso de armas 3D

Una particular representación realizó la diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, para concientizar sobre el uso de armas 3D.
A través de un video, la legisladora “protagonizó” un portonazo, con un arma impresa en su mano. El objetivo: alertar sobre la proliferación en el uso de estos elementos que pueden caer en manos de delincuentes.
“Las armas impresas en 3D ya son una realidad. Son difíciles de rastrear y pueden terminar en manos de delincuentes para cometer delitos tan violentos como portonazos, encerronas y robos. Chile no puede esperar a que esta amenaza se masifique”, alertó la parlamemtaria.
“Por eso presentamos un proyecto para modernizar la Ley de Control de Armas y adelantarnos al crimen organizado. La seguridad también significa prevenir”, cerró.
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