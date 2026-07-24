“Era el sueño de cualquier nerd”: Lauren Lapkus y Brian Posehn hablan con CNN Chile sobre el nuevo spin-off de “The Big Bang Theory”

Durante años, Denise y Bert ocuparon un lugar muy distinto dentro del universo de The Big Bang Theory. No eran los científicos que resolvían complejos problemas de física en Caltech ni los protagonistas que semana tras semana llenaban de referencias a Star Wars, Star Trek o los cómics las conversaciones del departamento de Sheldon Cooper (Jim Parsons) y Leonard Hofstadter (Johnny Galecki).

Sin embargo, ambos terminaron convirtiéndose, casi sin proponérselo, en dos de los personajes secundarios más queridos por los seguidores de la serie.

Durante doce temporadas, entre 2007 y 2019, la sitcom siguió la vida de un grupo de científicos brillantes cuyas habilidades intelectuales contrastaban con las dificultades que enfrentaban en sus relaciones personales y sociales.

Creada por Chuck Lorre y Bill Prady, la comedia se transformó en uno de los mayores fenómenos televisivos de las últimas décadas. A lo largo de sus 279 episodios lideró durante años los índices de audiencia entre las sitcom estadounidenses, obtuvo 10 premios Primetime Emmy y dio origen a una de las franquicias más exitosas de Warner Bros. Television.

Uno de esos espacios recurrentes era la tienda de cómics de Stuart Bloom (Kevin Sussman).

Propietario de un pequeño local especializado en historietas, figuras de colección y juegos de mesa, Stuart era un hombre tímido, inseguro y constantemente afectado por problemas económicos que encontraba en la cultura geek el único espacio donde parecía sentirse realmente comprendido.

Con el paso de los años, la tienda dejó de ser simplemente un escenario para las compras de Sheldon, Leonard, Howard Wolowitz (Simon Helberg) y Raj Koothrappali (Kunal Nayyar). Se convirtió en un punto de encuentro donde nuevas amistades, romances y buena parte de las conversaciones sobre superhéroes, ciencia ficción y fantasía terminaron desarrollándose.

Fue precisamente allí donde apareció Denise, interpretada por Lauren Lapkus. Incorporada durante la undécima temporada, comenzó trabajando junto a Stuart, pero rápidamente quedó claro que no era una empleada cualquiera.

Conocía el universo de los cómics tan bien como los clientes más expertos de la tienda y podía debatir sobre personajes, sagas y editoriales con la misma naturalidad que Sheldon, uno de los personajes más exigentes de la serie cuando se trataba de cultura pop.

Su conocimiento de los cómics no solo le permitió integrarse rápidamente al grupo. También impulsó su relación con Stuart, de quien terminó convirtiéndose en pareja durante las últimas temporadas.

Brian Posehn, en cambio, llegó desde un lugar completamente distinto. Su personaje, Bert Kibbler, era geólogo en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), la misma universidad donde trabajaban Sheldon, Leonard, Howard, Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) y otros protagonistas.

Aunque inicialmente apareció como un geólogo reservado cuya pasión por las rocas era motivo frecuente de bromas entre sus colegas y que mantenía un evidente interés romántico por Amy, terminó ganándose un espacio gracias a su humor incómodo y a una personalidad que contrastaba con la de los físicos e ingenieros que lo rodeaban.

Ni Denise ni Bert parecían destinados a protagonizar una nueva historia, mucho menos a encabezar, junto a Stuart y Barry Kripke (John Ross Bowie), la primera producción que avanza la trama de la serie original después de su desenlace.

Aunque no es el primer spin-off de la franquicia, ocupa un lugar diferente dentro de ella. Mientras Young Sheldon (2017-2024) y Georgie & Mandy’s First Marriage (2024-presente) exploraron etapas anteriores de ese universo, Stuart Fails to Save the Universe retoma la cronología después del final de la serie original.

¿De qué trata Stuart Fails to Save the Universe?

La nueva serie de HBO Max retoma la historia varios años después del final de la sitcom y transforma a este grupo de personajes secundarios en el centro de una aventura completamente distinta.

Todo comienza cuando Stuart provoca accidentalmente una catástrofe al romper un dispositivo creado por Sheldon y Leonard, desencadenando un colapso entre universos paralelos.

A partir de ese momento, Denise, Bert y Kripke deberán acompañarlo en un recorrido por distintas realidades alternativas para intentar restaurar el equilibrio del multiverso, una premisa que abandona la estructura clásica de la comedia multicámara para acercarse mucho más a la ciencia ficción y la aventura.

La producción fue creada por Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn, guionista de películas como The Avengers y Ready Player One.

La conversación con CNN Chile se realizó apenas un día después de la presentación oficial de la serie en la CCXP México, uno de los encuentros de cultura pop más importantes de América Latina.

Allí, HBO Max reunió por primera vez sobre un escenario a Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie para mostrar adelantos de la producción frente a miles de asistentes.

Cuando se les pregunta si ya han sentido el entusiasmo de los seguidores internacionales, Posehn recuerda de inmediato la presentación del día anterior: “Ayer, en la CCXP, fue increíble”.

“El público fue maravilloso. Todos estaban muy emocionados. También tuvimos la oportunidad de conversar con algunos fanáticos y eso fue realmente muy especial”, añade Lapkus.

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“El público fue maravilloso. Todos estaban muy emocionados. También tuvimos la oportunidad de conversar con algunos fanáticos y eso fue realmente muy especial”, recalca Lapkus.

Frente a la pantalla exhiben una complicidad inmediata. Se interrumpen para completar las respuestas del otro y se ríen constantemente. Antes de, incluso, hablar del multiverso o de los efectos visuales, ambos coinciden en que jamás imaginaron que volverían a interpretar a estos personajes.

“Se siente increíble. Creo que nadie esperaba que esto pasara, así que hemos estado muy emocionados y nos hemos divertido muchísimo trabajando juntos”, dice Lapkus.

Su compañero asiente antes de tomar la palabra. “Es un sueño hecho realidad. Trabajar en la serie original fue una de las mejores cosas que me han pasado. Y esto es todavía mejor. Poder hacer esta serie junto a mis amigos ha sido increíble”.

Para Posehn, el proyecto también tiene una dimensión especialmente personal, porque muchas de las aficiones que la serie explora forman parte de su vida desde mucho antes de interpretar a Bert.

A su trayectoria como comediante y actor se suma una extensa relación con el mundo de los cómics, donde escribió junto a Gerry Duggan una celebrada etapa de Deadpool publicada por Marvel Comics entre 2012 y 2015, además de participar durante años en proyectos relacionados con Dungeons & Dragons, videojuegos, animación y convenciones especializadas.

Cuando CNN Chile repasa esa larga lista de credenciales dentro de la cultura geek, Posehn se lleva una mano al pecho y responde entre risas: “No me expongas así…”.

Sin embargo, reconoce que pocas veces había sentido que un proyecto dialogara tanto con sus propios intereses. “Me sentía en el paraíso cada día de rodaje. Poder hacer todo lo que hicimos aquí fue básicamente el sueño de cualquier nerd como yo. Y estar dentro del multiverso es muy entretenido”.

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Lapkus confirma que esa pasión era evidente incluso detrás de cámaras. “Estos chicos saben muchísimo sobre cómics. La serie profundiza mucho en todo ese mundo y todos los días los veías revisando libros en la tienda, hablando de distintos personajes y compartiendo referencias”.

Durante sus doce temporadas, The Big Bang Theory incorporó a su lenguaje cotidiano referencias a Superman, Batman, Star Wars, Star Trek, Doctor Who, The Lord of the Rings, los videojuegos y las historietas. La combinación entre ciencia, humor y cultura pop terminó convirtiéndose en uno de los rasgos más reconocibles de la franquicia.

Stuart Fails to Save the Universe lleva esa lógica un paso más allá al trasladar a sus protagonistas hacia los mismos mundos fantásticos que durante años solo comentaban desde la tienda de cómics.

“Las reglas de la serie original prácticamente desaparecieron”

Para Lauren Lapkus, ese cambio de escala también significó la oportunidad de descubrir aspectos de Denise que el formato original nunca había permitido desarrollar.

“Era importante conservar todo lo que ella sabe sobre el mundo de los cómics. Que siga siendo una experta en ese tema era muy importante. Pero también fue muy entretenido agregar más capas a su personalidad porque, en una sitcom multicámara, solo alcanzas a conocer una parte de estos personajes. Ahora las situaciones que enfrentamos son muchísimo más extremas, así que Denise puede mostrar muchos más aspectos de quién es”.

La renovación narrativa también alteró por completo la dinámica del rodaje. Al trasladar la acción entre distintas realidades alternativas, los guionistas dejaron atrás las limitaciones del universo original y construyeron escenarios donde prácticamente cualquier posibilidad narrativa podía hacerse realidad.

“Creo que a la gente le va a entusiasmar mucho la forma en que los creadores se tomaron ciertas libertades y cambiaron algunas cosas. Como viajamos a diferentes universos en cada episodio, pueden ocurrir cosas completamente inesperadas. Para nosotros, como actores, era muy entretenido porque cada semana hacíamos algo totalmente distinto”, explica Lapkus.

Ese cambio creativo también modificó por completo la dinámica del rodaje. La sitcom multicámara, grabada frente a una audiencia en vivo y apoyada en un reducido grupo de escenarios fijos, dio paso a una producción con un lenguaje mucho más cercano al de una serie de ciencia ficción contemporánea.

“Todo era diferente. Solo la forma de filmar cambió por completo: ya no estábamos frente a una audiencia en vivo y grabábamos mucho más como si fuera una película”, resume Posehn.

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“Las reglas de la serie original prácticamente desaparecieron. Cada semana llegábamos a un universo distinto, con sus propias reglas. No podemos contar mucho sobre las historias, pero era una experiencia completamente nueva”.

El salto hacia la ciencia ficción también incorporó herramientas poco habituales en la producción original. El elenco trabajó con pantallas verdes, referencias visuales y escenarios que solo quedarían terminados durante la postproducción.

“Fue muy interesante”, recuerda Lapkus. “Tuvimos un equipo de efectos visuales increíble. Mientras grabábamos estaban creando cosas detrás o alrededor de nosotros que muchas veces ni siquiera alcanzábamos a dimensionar. En algunos episodios trabajamos frente a pantallas verdes y todos esos efectos se agregaron después”.

La actriz también tuvo que familiarizarse con las exigencias técnicas de ese proceso.

“Fue muy distinto aprender todos esos aspectos técnicos porque, obviamente, The Big Bang Theory nunca implicó ese tipo de trabajo. Entender todos los pequeños detalles necesarios para filmar cada escena desde distintos ángulos y que luego los efectos visuales funcionaran correctamente fue una experiencia completamente nueva.”

Posehn resume la experiencia con el humor que atraviesa toda la conversación.

“Simplemente tienes que confiar en que todo se va a ver increíble. Sabes que el resultado será bueno, pero mientras estás grabando alguien te dice: ‘Aquí se va a abrir un agujero en el universo…’, cuando en realidad solo estás mirando una pelota de tenis”, recuerda, entre carcajadas.