Zapping suma tecnología de Súper Resolución a TNT Sports Premium para ver el fútbol chileno con calidad 4 veces superior al HD

Zapping anunció la incorporación de su tecnología de Súper Resolución al canal TNT Sports Premium, lo que convierte a la plataforma en el único proveedor de streaming en Chile que ofrece esa señal con una calidad de imagen cuatro veces superior al Full HD. La mejora llega en respuesta a solicitudes de usuarios que ya disfrutaron la tecnología en las transmisiones de Mega y Chilevisión durante los últimos meses.

La tecnología utiliza procesos avanzados de escalado e inteligencia aplicada para optimizar el video en tiempo real, entregando contornos más precisos en jugadores y balón, colores más vivos y mejor percepción de profundidad, incluso en las jugadas más rápidas. Todo esto sin sacrificar la baja latencia que requieren las transmisiones deportivas en vivo.

Disponible sin configuración adicional

La señal ya está activa para todos los suscriptores de Zapping que cuenten con TNT Sports Premium y utilicen dispositivos compatibles con reproducción UHD/4K, como Smart TVs y reproductores de streaming. La plataforma detecta automáticamente el dispositivo y ajusta la calidad sin necesidad de configuraciones adicionales.

“Queremos que cada jugada importante se vea de la mejor manera posible, porque entendemos que la experiencia también pasa por la calidad de imagen”, señaló Luis González, director de Comunicaciones de Zapping, quien destacó que la tecnología fue desarrollada íntegramente por el equipo de la compañía.

El lanzamiento se enmarca en una campaña protagonizada por Pedro Carcuro, histórica voz del periodismo deportivo chileno, que busca acercar la innovación a los fanáticos del fútbol nacional.