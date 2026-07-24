IA generativa, memoria RAM y el aniversario de Donkey Kong: Los temas tecnológicos que marcaron la semana

La inteligencia artificial generativa continúa expandiendo su presencia en la vida cotidiana, y esta semana el foco se centra en Tilly Norwood, presentada como la primera actriz creada íntegramente con esta tecnología. Desarrollada por la empresa británica Particle Six, cuenta con 176 mil seguidores en redes sociales y protagonizará “Misaligned”, una comedia dramática donde interactuará con actores reales.

Controversias entre creación artística e IA

El debate sobre los límites de la inteligencia artificial en el entretenimiento también alcanzó a la música: esta semana, Spotify retiró de su plataforma 75 millones de canciones creadas íntegramente con IA. En paralelo, el estreno de “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon, generó polémica por su enfoque narrativo. En ese contexto, Elon Musk anunció que desarrollará su propia versión del filme utilizando Grok Imagine, su plataforma de IA generativa audiovisual, con un presupuesto proyectado de 100 millones de dólares antes de fin de año.

En el terreno del hardware, los resultados financieros del primer trimestre revelaron que Samsung superó a Nvidia en valorización bursátil, impulsada principalmente por la producción de memorias de banda ancha, componentes clave para el desarrollo de inteligencia artificial. En esa línea, se destaca también la creciente relevancia de la memoria como elemento central en productos electrónicos, además de la tendencia hacia el uso de la voz como principal método de interacción con dispositivos, por sobre el tecleo tradicional.

Finalmente, la nota incluye un repaso a la industria de los videojuegos con el aniversario número 45 de Donkey Kong, personaje creado por Shigeru Miyamoto que originalmente se llamaba “Jumpman” antes de transformarse en Mario. El nombre “Donkey Kong” hace referencia a la idea de “mono testarudo”, y el personaje mantiene vigencia hasta hoy con nuevos videojuegos, parques temáticos y una eventual proyección hacia futuras películas, siguiendo el camino ya recorrido por Mario en el cine.