Temporales en Chile: por qué el pronóstico del tiempo ya no basta para proteger a las flotas

Los sistemas frontales que han afectado gran parte del país en los últimos días con intensas lluvias, cortes de rutas, anegamientos y deslizamientos de tierra han vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de las operaciones logísticas frente a eventos climáticos extremos. En este contexto, los expertos advierten que ya no basta con conocer el pronóstico del tiempo: el verdadero desafío radica en convertir esa información en decisiones operativas que permitan anticipar riesgos y proteger a las personas.

Hoy, la combinación de información meteorológica con plataformas de monitoreo en tiempo real, telemetría e Internet de las Cosas (IoT), permite a las empresas reaccionar con mayor rapidez frente a cambios en las condiciones del camino. Estas herramientas permiten rediseñar rutas, alertar de forma oportuna a los conductores, monitorear el estado de cada vehículo y reducir la exposición a zonas de mayor riesgo.

Ya no se pueden considerar excepcionales los temporales. Las compañías tienen que organizarse para funcionar en un marco en el que los fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes e intensos. La tecnología permite estar a la expectativa, evaluar escenarios y tomar decisiones informadas antes de que una situación se convierta en un accidente o en una interrupción de la operación”, explica Rodrigo Serrano, Vicepresidente Corporativo de Innovación y Desarrollo de Wisetrack.

Las plataformas de gestión de flotas, además de optimizar la planificación de rutas, permiten controlar variables críticas para la seguridad durante lluvias intensas, como exceso de velocidad, frenadas bruscas, aceleraciones agresivas, tiempos de conducción y descanso y otros comportamientos de riesgo que incrementan la probabilidad de accidentes cuando el clima es adverso.

La información generada en tiempo real, también facilita la coordinación entre centros de operación y los conductores, lo que permite responder rápidamente frente a cortes de caminos, congestiones, desvíos o emergencias, minimizando los tiempos de detención y contribuyendo a mantener la continuidad operacional.

“Tener en cuenta el pronóstico del tiempo es sólo el punto de partida. El valor real está en poder integrar esa información con los datos que nos entrega la flota en tiempo real y poder tomar decisiones preventivas. No sólo se trata de proteger la carga o cumplir con los tiempos de entrega, sino de resguardar la vida de los conductores y hacer que la operación sea más segura, resiliente y eficiente”, remata Serrano.

En un entorno en que los fenómenos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes, la adopción de herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en un elemento esencial para reforzar la seguridad vial, disminuir la accidentabilidad y garantizar la continuidad de las operaciones logísticas.