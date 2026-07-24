Otros cuatro estados de EE. UU. presentan casos de diarrea vinculada a brote de Cyclospora: Autoridades investigan la enfermedad

(CNN) — Nueve estados registran ahora casos relacionados de enfermedad diarreica causada por el parásito microscópico Cyclospora, según un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que solicitó el anonimato por no estar autorizado para divulgar la información.

Otros cuatro estados —Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania— se han sumado al brote que ya afectaba a Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Este conjunto de casos está siendo investigado por funcionarios de salud federales y estatales.

La información sobre estos estados adicionales fue publicada inicialmente por el Washington Post.

Los departamentos de salud de estos nueve estados han notificado más de 12.000 casos de ciclosporiasis en lo que va de verano, la mayoría concentrados en Michigan.

Si se confirma que todos los casos están relacionados, se trataría de uno de los mayores brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos en las últimas tres décadas.

Las entrevistas detalladas con los pacientes han permitido a las autoridades sanitarias señalar la lechuga tipo iceberg procedente del centro de México como la fuente probable. Investigadores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), así como las autoridades sanitarias de México, investigan activamente la posible causa de la contaminación.

La empresa Taylor Farms ha retirado del mercado lechuga picada que se había distribuido a restaurantes, servicios de alimentación y minoristas en 27 estados.

Este verano se han identificado casos de ciclosporiasis en decenas de estados. Los CDC han informado que están investigando varios focos de infección y que no todos ellos están necesariamente vinculados a la misma fuente.