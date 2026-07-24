Israel prepara operación a gran escala en Cisjordania tras enfrentamientos que dejaron seis muertos

(CNN) – El ejército israelí inicia los preparativos para una operación de gran envergadura en Cisjordania ocupada, luego de que cuatro palestinos y dos israelíes murieran el viernes en enfrentamientos registrados en la aldea de Tell. Según las fuerzas armadas, un grupo de colonos ingresó a un área restringida para realizar una “caminata no autorizada y no coordinada”, lo que derivó en choques con residentes palestinos.

Un video documenta el momento de la confrontación

Un registro audiovisual del incidente muestra a soldados y colonos armados presionando a un grupo de palestinos para que abandonaran la zona, mientras se escuchan gritos de “venganza” en hebreo. En las imágenes, un hombre palestino toma el arma de un oficial de seguridad, quien posteriormente muere en el hecho junto a un segundo soldado israelí. El Ministerio de Salud palestino confirmó que los cuatro fallecidos de ese bando recibieron disparos de soldados israelíes; según el líder del comité de la aldea, Walid Zeiden, todos pertenecían a la misma familia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) califican el episodio como un ataque terrorista y anunciaron una operación a gran escala para perseguir a decenas de palestinos vinculados al hecho, además de imponer toque de queda en Tell, Bureij y el asentamiento de Shiloh. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió la demolición de aldeas palestinas en la zona, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó acelerar la instalación y legalización de nuevos puestos de colonos.

La violencia se extendió a otras localidades como Faraata, donde colonos incendiaron viviendas, vehículos y comercios, dejando ocho heridos según la Media Luna Roja palestina. Este episodio se suma a otros hechos recientes: el jueves, dos palestinos murieron por disparos de fuerzas israelíes en Beit Furik tras un ataque incendiario de colonos, y días antes, dos personas más fallecieron durante una incursión en la aldea de Deir Jarir, cerca de Ramala.

Ante este contexto, el coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, exigió a Israel “tomar medidas inmediatas para prevenir la violencia de los colonos, proteger a las comunidades palestinas y asegurar que los responsables de los ataques rindan cuentas”, y llamó también a los palestinos a rechazar la violencia y la incitación.