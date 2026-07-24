Nuevo arancel de Trump: ¿Qué productos chilenos se verán afectados y cuáles quedan fuera?

El Gobierno de Donald Trump anunció en las últimas horas nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones de 60 países y economías, entre ellos Chile.

La medida, que afecta también a Brasil, México, India, Japón o la Unión Europea, llegó poco antes de que expirara este viernes el arancel global temporal del 10% impuesto hace meses por Washington y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, informó que el gobierno está “negociando” con Estados Unidos quedar exento del nuevo arancel que, en el caso de Chile, es de un 12,5%. “Estamos negociando bilateralmente pasar nuestros productos que están afectados por la sobretasa a la otra lista, que es el anexo A, que son los excluidos”.

Estévez sostuvo que se esperaba la medida porque Chile no tiene una ley para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, aunque sí cuenta “con un marco sólido institucional de erradicación del trabajo forzoso“. “Esto es una política comercial de Estados Unidos, soberana, que tiene que ver con su seguridad nacional y recaudatoria”, agregó.

En 2025, las exportaciones chilenas a Estados Unidos sumaron 17.741 millones de dólares, de los cuales 9.412 millones correspondieron a productos mineros. Estados Unidos es el principal destino del salmón chileno y las exportaciones de este producto al país norteamericano superaron los 2.000 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con datos oficiales.

Los productos chilenos que sufrirán el arancel

Salmones en distintos formatos

Uvas frescas

Arándanos frescos

Carnes de ave

Sal

Cerezas frescas

Vinos embotellados

Cítricos

Harinas de pescado

Frutas congeladas

Tableros de madera

Duraznos frescos

Arándanos congelados

Manzanas

Limones

Leche condensada

Lácteos

Inulina

Mejillones en conserva

Aceite de oliva

Los productos chilenos que no se verían afectados