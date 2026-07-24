Emiten aviso por posibles trombas marinas: ¿En qué regiones podría ocurrir el fenómeno?

Este viernes, el Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitió un aviso por trombas marinas que afectarán a diversas regiones del país.
En concreto, el aviso especial fue emitido por “posible desarrollo de nubes convectivas, lo que generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas“.
¿Qué regiones se verían afectadas y cuándo?
- En un comunicado emitido por la Armada se detalla que el fenómeno se presentará desde la Región del Maule hasta la de Los Ríos, específicamente en el sector costero.
- Ocurrirá desde el domingo 26 desde las 14:00 horas hasta el lunes 27 a las 14:00 horas.
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