Emiten aviso por posibles trombas marinas: ¿En qué regiones podría ocurrir el fenómeno?

Este viernes, el Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitió un aviso por trombas marinas que afectarán a diversas regiones del país.

En concreto, el aviso especial fue emitido por “posible desarrollo de nubes convectivas, lo que generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas“.

¿Qué regiones se verían afectadas y cuándo?