Ken Bensinger, experto en FIFA Gate: “Creo que Sergio Jadue sería uno de los primeros en la fila para pedir anular su sentencia”

Mientras en Chile se analiza el posible sobreseimiento de los cargos penales contra Sergio Jadue, un giro en el FIFA Gate podría terminar favoreciendo al expresidente de la ANFP. En los últimos meses, la justicia estadounidense revocó algunas condenas, lo que podría provocar un verdadero efecto dominó en el caso. CNN Chile conversó sobre esto con Ken Bensinger, periodista del New York Times y autor del libro Tarjeta Roja, quien ha reporteado el tema por más de 10 años.

“Vi un número interminable de partidos. Fue un Mundial lleno de intriga, complicaciones y drama, afuera y dentro de la cancha. Hemos visto las intervenciones políticas que creo que jamás vimos en un Mundial antes”. El análisis que hace desde Estados Unidos Ken Bensinger, el periodista que probablemente más sabe del FIFA Gate en el mundo. Y es que este hincha del fútbol no puede dejar pasar las muchas polémicas que dejó esta Copa del Mundo.

Aunque mientras el mundo entero miraba atentamente los 104 partidos, la justicia jugaba también en Estados Unido otro partido en el llamado FIFA Gate. A finales de 2025, bajo el nuevo enfoque de la administración de Donald Trump, los fiscales del Departamento de Justicia enviaron una solicitud formal a la jueza Pamela Chen para retirar y desestimar todos los cargos por fraude electrónico y lavado de dinero contra Hernán López y la empresa Full Play. Esto se materializó en mayo pasado, dando término al proceso penal en contra dos de los principales inculpados de la causa. “Hemos visto una vuelta inesperada en un caso que empezó su investigación en 2010. Son 16 años (…) que todavía no está cerrado formalmente. Y siempre ha estado marcado por un esfuerzo constante de los fiscales y los agentes del FBI y otras agencias gubernamentales de perseguir más. Desistieron con los cargos, después de la revisión judicial no existen más esos cargos. Y esos fueron dos entes condenados por un jurado después del juicio en 2023”, señala Bensinger.

Una decisión que por su puesto no pasó inadvertida para otros involucrados en este mismo caso. “Ahora cinco otros condenados están pidiendo que la corte también anule sus condenas. Y también quieren la devolución del dinero que ellos tenían que pagar como parte de su condena. En su caso, la mayoría era gente que se arrepintió voluntariamente para evitar los peores cargos. Otros dos, condenados por jurado, también están pidiendo anular sus cargos y ellos quieren el dinero también”.

Entre las personas que han pedido anular sus condenas se encuentran Juan Ángel Napout (expresidente de la Conmebol), Eduardo Li (expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol), Reynaldo Vásquez (expresidente de la Federación de Fútbol de El Salvador) y los herederos de José María Marín, quien dirigió el fútbol brasileño entre 2012 y 2015.

¿Y qué pasa con Sergio Jadue? “Él es otro condenado más en el caso. Es un tipo que también decidió arrepentirse y buscar una condena voluntaria para evitar el riesgo de un juicio en el caso. Y, según tengo entendido, todavía está esperando la resolución final de su caso. No ha dicho públicamente, según tengo entendido, nada sobre su condena, pero yo lo pondría en el mismo grupo que los otros que están esperando a ver qué pasa con los cinco que sí están pidiendo anular sus cargos. Y eso va a dar una clara señal de qué va a seguir. Yo creo que Jadue sería uno de los primeros en la fila en pedir anular su sentencia en dado caso que se cancelen los cargos contra Napout y los otros”, señala el periodista del Ney York Times.

En 2019 el mismo autor de Tarjeta Roja señalaba en La Tercera que la cárcel era el destino que esperaba inevitablemente a Jadue. Un escenario que claramente ahora cambió. “Es muy dudable que ahora, a esta altura del partido, se llegue a una pena tras las barras de una celda. Lo que hemos visto es que en esa época había condenas muy fuertes. A Napout le dieron como 7 años en la cárcel, a otros 2 o 3 años. Estaban dando condenas. Pero ahora., los que cooperaron con la justicia reciben cada vez menos penas o menos tiempo de pena. Y la verdad, si Jadue no tiene la capacidad de borrar su caso, igual no creo que termine en una prisión”.

Un escenario que podría tener novedades para Jadue en los próximos meses. Por ahora, el calerano espera que la Justicia chilena defina su sobreseimiento por los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos. Eso se sabrá el próximo martes a las 9 de la mañana. Una decisión que el exmandamás recibirá en Miami, donde vive hace más de una década cuando escapó de nuestro país.