Panoramas de invierno en Santiago para este 25 y 26 de julio: Refúgiate en el Festival de la Sopa, expos de café y vinilos

En este tercer fin de semana del mes de julio, disfruta de panoramas imperdibles que ofrecen desde un festival gastronómico de la sopa hasta un evento de cultura gótica y moda alternativa en Santiago.

A pesar de la lluvia, la capital sigue ofreciendo variadas opciones de panoramas que puedes disfrutar con tus seres queridos, amigos o pareja durante este sábado 25 y domingo 26 de julio.

En CNN Chile te traemos una lista de cinco eventos que no te puedes perder para despedir los últimos días de julio.

Festival de la Sopa en el MUT: Nada mejor que una sopa para estos días fríos

El Mercado Urbano Tobalaba (MUT) ofrecerá este fin de semana un festival que honrará uno de los platos más esenciales para combatir las bajas temperaturas durante este invierno: la sopa.

En el festival podrás participar en un recorrido por una feria de productores y artesanos locales, en la que podrás degustar múltiples preparaciones: sopas clásicas del país, opciones veganas e incluso platos internacionales.

Esta actividad, abierta a todo público, se realizará en el primer piso del MUT, entre las 10:00 y las 19:00 horas, durante este sábado 25 y domingo 26 de julio.

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ExpoCafé: El punto de encuentro para los amantes del café

Desde el 24 al 26 de julio, entre las 10:00 y las 20:00 horas, Espacio Riesco se convertirá en el punto de encuentro para miles de amantes de esta bebida caliente con el festival de café más grande del país.

En ExpoCafé se ofrecerán 120 mil degustaciones gratuitas de café y también podrás participar en talleres de barismo, latte art, métodos de filtrado, extracción y catación.

A esto se le suman los seis campeonatos nacionales que se disputarán en el evento, junto a charlas y actividades para todo el público.

Las entradas van desde los $15.000 y puedes adquirirlas en el sitio web del evento. Es importante recordar que los menores de 12 años ingresan gratis.

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¡Viaja al pasado! No te pierdas la gran Feria Retro de este fin de semana

Si eres un fanático de la cultura vintage, no te puedes perder la Feria Retro, que contará con la participación de 50 tiendas de juguetes, videojuegos coleccionables, confecciones, artículos retro y mucho más.

La actividad gratuita se realizará este domingo 26 de julio, de 12:00 a 19:00 horas, en el Centro Cultural Rojas Magallanes, ubicado en la comuna de La Florida.

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Expo Vinilos en Factoría Franklin: El paraíso para los coleccionistas y melómanos

La Expo Vinilos Factoría Franklin tendrá múltiples puestos de discos de distintos géneros y épocas, para el gusto de todos los fanáticos.

Además, se ofrecerá un espacio de intercambio para coleccionistas, el cual estará acompañado de música en vivo para ambientar la jornada.

La entrada para la expo es liberada y la actividad se desarrollará este sábado 25 y domingo 26 de julio, de 10:00 a 19:00 horas, en Factoría Franklin.

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Vampire District: Sumérgete en el arte, la moda alternativa y la cultura gótica

Para los amantes de lo gótico llega Vampire District, un evento en el que encontrarás moda alternativa junto a stands de ventas, ilustraciones y comida para disfrutar de la cultura oscura.

La feria alternativa se realizará el domingo 26 de julio en Avenida Santa Rosa 179, en Santiago, desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.