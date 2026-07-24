Tribunal decreta nueva prisión preventiva para “El Rana” por muerte del carabinero Marcos Cosme

Este viernes, el Tribunal de Garantía de Valdivia decretó prisión preventiva para Carlos Cancino, alias “El Rana”, tras su formalización por el homicidio del carabinero Marcos Cosme.

Cabe recordar que el sujeto ya se encontraba en prisión preventiva luego de que a inicios de esta semana fuera formalizado por su presunta participación en el homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Naín en octubre de 2020.

El Fiscal Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, detalló que “hoy se formalizó la investigación en contra de Carlos Cancino por el homicidio consumado del Suboficial Mayor de Carabineros, don Marcos Cosme, y por otros dos homicidios frustrados de funcionarios de Carabineros que participaban en un procedimiento junto a él”.

Durante esta jornada, el tribunal decidió decretar igualmente la medida cautelar más gravosa contra el “En Rana” al considerar que existe peligro de fuga y que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas, fijándose un plazo de 120 días para la investigación correspondiente.

El imputado, de 29 años, deberá continuar recluido en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, más conocido como la exPenitenciaría.