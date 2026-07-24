Ministro Quiroz valora gestión de exsubsecretario de Hacienda removido tras test de droga positivo: “Ha sido un tremendo aporte y profesional”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el trabajo del exsubsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, tras su repentina salida luego de dar positivo a un test de drogas.

La renuncia de la exautoridad se informó durante la noche del jueves 23 de julio a través de un comunicado de Presidencia y, posteriormente, fue explicada por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien confirmó que se debió al resultado positivo del test de drogas.

Al ser consultado al respecto, el titular de Hacienda sostuvo que “la situación ya la explicó el ministro del Interior, así que no vale la pena extenderse”.

“Hay un proceso normativo que se está siguiendo y tiene que concluir, pero hay un procedimiento que sigue el Ministerio del Interior y el Gobierno respecto a esas materias, que el ministro del Interior ya explicó”, añadió.

No obstante, manifestó que “en esta materia es mejor siempre esperar a que el proceso termine. Él ha señalado que solicitó contramuestras y está en proceso. Esperemos que eso termine mejor”.

Además, valoró el trabajo realizado por el exsubsecretario durante los cerca de 130 días que mantuvo el cargo: “Quiero decir que ha sido un tremendo aporte al Ministerio, un tremendo profesional. Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración“.

Por último, señaló que, “desde luego, vamos a tener que seguir trabajando en el Ministerio igual, con el mismo ahínco y siguiendo nuestro plan de trabajo”.

Cabe recordar que Rodríguez emitió un comunicado público en el que aseguró que no consume drogas y que ejercerá “todas las acciones para defender mi honra” con la contramuestra.