Aumento de sueldos y gratificación especial: Las indicaciones del Gobierno para modernizar la carrera de Carabineros

Este viernes, el presidente José Antonio Kast firmó un proyecto de ley que busca fortalecer el sistema de incentivos a Carabineros.

Esta propuesta contempla mejoras en las asignaciones salariales e incentivos a la permanencia en la institución con el objetivo de “revertir la disminución de la dotación de Orden y Seguridad, que pasó de 43.941 funcionarios en 2020 a 38.134 en 2025″.

La ceremonia se realizó en la Plaza de la Constitución y estuvieron presentes el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro de Seguridad, Martín Arrau; el ministro Secretaría General de la Presidencia, Jorge García Ruminot; el general director de Carabineros, Marcelo Araya, además de parlamentarios, autoridades regionales, alcaldes y representantes de partidos políticos.

¿Cuáles son las medidas?

El proyecto tiene cinco puntos como pilares fundamentales. Entre ellos:

Aumento de salario para los alumnos de la institución desde $70.271 líquidos hasta $246.285; además, el Estado financiará el internado y las pruebas de admisión.

desde $70.271 líquidos hasta $246.285; además, el Estado financiará el internado y las pruebas de admisión. Incorporación de funcionarios civiles para realizar labores administrativas , que “permitirá que más de mil carabineros vuelvan al patrullaje preventivo, la fiscalización y la respuesta a procedimientos policiales.

, que “permitirá que más de mil carabineros vuelvan al patrullaje preventivo, la fiscalización y la respuesta a procedimientos policiales. Fortalecimiento de bonos para la permanencia del personal : aumento al 100% el límite de la Gratificación Especial de Riesgo, y un nuevo incentivo institucional denominado Asignación por Eficiencia Institucional del 10% sobre el sueldo base y una Gratificación de Criticidad de hasta 30% para funciones estratégicas del servicio.

: aumento al 100% el límite de la Gratificación Especial de Riesgo, y un nuevo incentivo institucional denominado Asignación por Eficiencia Institucional del 10% sobre el sueldo base y una Gratificación de Criticidad de hasta 30% para funciones estratégicas del servicio. Renovar el equipamiento y la tecnología, el proyecto considera más de 20.000 chalecos antibalas nivel III-A, más de 4.300 cámaras corporales y 17.758 dispositivos móviles con sistema CAD Móvil. Asimismo, entrega $111.783 millones para 2027 y 2031 con tal de renovar el equipamiento institucional.

Además, se busca implementar un sistema de control de gestión que permitirá optimizar el despliegue policial en terreno.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que “no queremos solamente más carabineros. Los queremos mejor preparados, mejor equipados y mejor protegidos. Por eso, el Gobierno ha presentado un paquete legislativo y ha puesto urgencias para avanzar en reglas claras y robustas sobre el uso de la fuerza”.

Además, la autoridad pidió “resguardar la ley Naín-Retamal frente a algunos que quieren desproteger a nuestras policías y dar urgencias a las RUF (Reglas del Uso de la Fuerza) para fortalecer la protección jurídica de quienes actúan conforme a la ley. Acá se ve quién está del lado del orden y del bien, y quién del lado de la excusa, de la relativización”.

Durante la actividad, el presidente Kast destacó la labor de Carabineros, sobre todo en el contexto del sistema frontal que afectó al país.

“No venimos a plantear un bono, no, venimos a saldar una deuda que va mucho más allá de un bono. Es reconocer desde el inicio de la vocación hasta el término de la carrera, el reconocimiento que les tiene la patria. A quienes entran a la escuela de formación los vamos a reconocer y también vamos a retribuir, como corresponde, esa vocación y ese esfuerzo y sacrificio que realizan, dejando sus hogares, viajando a largas distancias para poder formarse y ser buenos servidores públicos”, agregó.