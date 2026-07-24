Contraloría detecta irregularidades en pago de horas extras en Hospital San José de Victoria por más de $562 millones

La Contraloría General de la República (CGR) reveló este viernes que detectó una serie de irregularidades en el Hospital San José de Victoria, ubicado en la Región de La Araucanía, respecto al pago de horas extras a funcionarios.

Desde la entidad fiscalizadora explicaron que este hallazgo se produjo al realizar una auditoría al establecimiento de salud, tras la cual instruyeron iniciar un sumario administrativo para investigar el hecho en un plazo de 15 días hábiles.

Según detallaron en su Informe N°70 de 2026, se constató que “los actos administrativos que ordenaron las horas extraordinarias se realizaron con posterioridad a su ejecución, incluso con una demora de entre 54 y 610 días corridos después. A ello se le suma que en dichos documentos no se identifican las tareas impostergables que justificaran su realización”.

Paralelamente, la CGR detectó “errores de marcación y omisiones en el registro de control de asistencia del Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH), que tiene asociadas las marcaciones del reloj biométrico, así como incumplimientos de la jornada programada, las que no están justificadas en dicho sistema”.

Esto último impediría “validar tanto el cumplimiento de la jornada laboral como las horas extraordinarias realizadas según SIRH, lo que vulnera la normativa sobre la materia”.

La Contraloría advirtió que las situaciones expuestas “generan pérdida de confianza en los datos registrados en las planillas de control de horas extraordinarias y en los sistemas de control de asistencia, pudiendo ocasionar cálculos incorrectos de horas trabajadas y pagos por días en que el funcionario no desempeñó sus labores”.

Debido a esto, expusieron que el “recinto asistencial deberá comprobar si los funcionarios que se encuentran en dichas situaciones prestaron los servicios dentro de su horario de trabajo, o en su defecto, practicar el descuento de remuneraciones si es que corresponde”.

🔴 INFORME DE AUDITORÍA | Irregularidades en pago de horas extras en Hospital de Victoria.

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Otras irregularidades detectadas en el Hospital San José de Victoria

Asimismo, la CGR detectó otra presunta irregularidad en su auditoría respecto a las horas extraordinarias que ejecutó el personal de tercer y cuarto turno.

“Personal de tercer y cuarto turno ejecutó horas extraordinarias por $562.964.119 —entre enero de 2024 y junio de 2025— en circunstancias que, de acuerdo con lo previsto en la normativa, los servidores que perciben la asignación de turno no podrán desempeñar trabajos extraordinarios de ningún tipo, salvo que se trate de trabajos de carácter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atención a pacientes, los que deben ser calificados por el director del establecimiento mediante resolución fundada”, expusieron.

Adicionalmente, se advirtió que “hubo pagos de horas extraordinarias por $3.784.295 que no cuentan con respaldo en el registro de control de asistencia, o que presentaron errores en la sumatoria o en la distribución en la cantidad de horas a cobrar, o que calcularon mal los días hábiles para determinar el cumplimiento de la jornada laboral. Se constató que el hospital no descontó el tiempo de colación para determinar la cantidad de horas trabajadas, lo que vulnera la normativa y jurisprudencia de la CGR”.

Es por ello que se ordenó al hospital revisar y analizar “las horas extraordinarias, determinar el tiempo no trabajado y luego realizar el descuento de remuneraciones si es que correspondiere, lo que deberá acreditarse a la CGR en un plazo de 60 días hábiles”.