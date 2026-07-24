Super Chef: la comunidad de Agrosuper para conectar a la comunidad gastronómica de Chile y el mundo

La gastronomía es hoy mucho más que una expresión culinaria: es un espacio de aprendizaje, colaboración e inspiración. Bajo esa mirada nace Super Chef, una comunidad impulsada por Agrosuper que busca reunir a chefs, cocineros, estudiantes y amantes de la cocina en torno a un propósito común: fortalecer el ecosistema gastronómico, tanto en Chile como en los países en los que la compañía de alimentos está presente.

Con ese objetivo, la iniciativa pone a disposición contenidos especializados, experiencias de aprendizaje y espacios de colaboración que les permitirán mantenerse actualizados sobre nuevas tendencias, técnicas, productos y oportunidades de crecimiento profesional.

Román Garay, chef ejecutivo de Agrosuper, explica que “esta comunidad nace de nuestra convicción de generar un espacio de conexión para quienes viven la cocina en Chile y el mundo con el fin de compartir conocimientos e impulsar nuevas ideas asociadas a la gastronomía. Queremos que Super Chef sea un punto de encuentro para todos quienes ven en este mundo una forma de expresión, aprendizaje e innovación”.

Para potenciar ese propósito, la comunidad se apoyará en alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones educativas del sector, buscando generar nuevas instancias de formación, intercambio de conocimientos y trabajo colaborativo. “La cocina cobra más valor cuando se comparte. Por eso, invitamos a chefs, cocineros y estudiantes a sumarse a Super Chef y ser parte de una comunidad donde podrán aprender, conectarse e inspirarse para seguir desarrollando su pasión por la gastronomía y promover una alimentación equilibrada”, agrega Garay.

Las personas que quieran ser parte de esta comunidad pueden ingresar a https://superchef.agrosuper.cl/ y registrar sus datos. De esta manera, la plataforma ofrecerá acceso a recetas, técnicas y tendencias; masterclass junto a referentes del sector; espacios de networking; eventos y ferias especializadas; contenido de inspiración para el desarrollo profesional; y acceso anticipado a lanzamientos exclusivos de productos de todas las marcas de Agrosuper.

Cabe destacar que esta es la segunda comunidad vinculada al mundo de la alimentación que lanza Agrosuper. El año pasado la compañía creó NutriFoodies, una red que reúne a más de mil nutricionistas del país con el propósito de promover una alimentación equilibrada en Chile. A través de Super Chef, Agrosuper busca ampliar ese trabajo hacia el mundo gastronómico, reforzando su compromiso con la innovación, el conocimiento y el desarrollo de nuevas experiencias en torno a la alimentación.