Chile y Bangladesh inician negociaciones para un Tratado de Libre Comercio

(EFE) – Chile y Bangladesh acuerdan este viernes iniciar negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio, según informó la Cancillería chilena. El acuerdo se concreta en un encuentro bilateral entre el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y su par de Bangladesh, Khalilur Rahman, realizado en Filipinas durante la conmemoración del 50° aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, impulsado por la ASEAN.

Un mercado en expansión para las exportaciones chilenas

Pérez Mackenna señaló que Chile busca diversificar sus mercados y considera a Bangladesh “un socio con un gran potencial”, además de expresar la intención de fortalecer la relación económica mediante nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación entre ambos países.

Según datos de la Cancillería chilena, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 310,6 millones de dólares el año pasado, con un crecimiento anual promedio de 15,9% entre 2020 y 2025. Las exportaciones chilenas crecieron un 2,2% en ese periodo, equivalente a 41,8 millones de dólares adicionales, concentradas principalmente en desechos de hierro o acero y aceite de pescado.

Por su parte, las importaciones desde Bangladesh, segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir, aumentaron un 19,3% hasta totalizar 268,8 millones de dólares, lideradas por camisetas de punto de algodón.

El comunicado destaca que Bangladesh, con una población cercana a los 177 millones de habitantes y un crecimiento económico sostenido, representa un mercado de creciente interés para Chile, con oportunidades relevantes para la diversificación y expansión de las exportaciones nacionales.