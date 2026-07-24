Temblor se percibe en el norte del país: ¿Cuál fue su magnitud y dónde estuvo el epicentro?

Un temblor de mediana intensidad se percibió durante la tarde de este viernes en la zona norte del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 15:38 horas y alcanzó una magnitud de 5.4.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 78.96 kilómetros al este de Socaire, en la Región de Antofagasta, a una profundidad de 243.48 kilómetros.

Desde el Senapred señalaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este“.