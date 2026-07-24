Moonshot AI desata polémica con Kimi K3, su nuevo modelo que rivaliza con OpenAI y Anthropic

(CNN) – Un nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por la startup china Moonshot AI genera revuelo en la industria tecnológica global. El sistema, llamado Kimi K3, logra igualar y en algunos casos superar a competidores estadounidenses como las últimas versiones de GPT de OpenAI y Claude de Anthropic, ofreciéndose además de forma gratuita. La demanda fue tal que la compañía debió suspender nuevas suscripciones apenas dos días después de su lanzamiento.

Un modelo de peso abierto que desafía el modelo de negocio estadounidense

A diferencia de la mayoría de los sistemas patentados en Estados Unidos, Kimi K3 se lanzó como modelo de peso abierto, lo que permite a los desarrolladores descargarlo, modificarlo y ejecutarlo en sus propios servidores sin costo. Esta estrategia, adoptada por China ante el acceso restringido a hardware avanzado, contrasta con el modelo de suscripciones pagas predominante entre las firmas estadounidenses.

Moonshot AI fue fundada hace tres años por Yang Zhilin, ingeniero formado en la Universidad de Tsinghua y con estudios de doctorado en Carnegie Mellon, quien decidió regresar a China para desarrollar su empresa en lugar de aceptar ofertas laborales en Estados Unidos.

El avance genera comparaciones con el llamado “momento DeepSeek” registrado a inicios de 2025. Sin embargo, analistas como Ivan Su, de Morningstar, señalan que la ventaja de costos de K3 resulta menor que la de aquel modelo. Según Poe Zhao, fundador del boletín Hello China Tech, “DeepSeek fue una sorpresa. K3 es una evidencia de que el progreso de China se está volviendo más repetible”.

El lanzamiento reavivó acusaciones de destilación de modelos por parte de funcionarios estadounidenses y de Anthropic, que calificó la situación como un riesgo de seguridad nacional. Moonshot negó las acusaciones a través de su jefe de negocios empresariales, Huang Zhenxin. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió que podrían aplicarse sanciones ante casos comprobados de robo de propiedad intelectual, aunque la mayoría de los analistas consultados considera poco probable que Moonshot haya tenido tiempo suficiente para ejecutar dicha técnica antes del lanzamiento de K3.