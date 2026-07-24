Quique Neira y el histórico reencuentro con Gondwana tras 23 años: “Es un pedacito de la historia de la música de Chile”

Luego de más de dos décadas de caminos separados, la emblemática banda de reggae nacional Gondwana y su exvocalista Quique Neira oficializaron un único concierto de reunión. El evento, que promete repasar las canciones de sus discos más exitosos, quedó agendado para el próximo 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este anuncio se materializa tras la sorpresiva presentación conjunta ocurrida el pasado 29 de marzo en el Festival Rock en Concepción (REC), instancia en la que interpretaron el clásico tema Sentimiento Original ante más de 200 mil asistentes, generando un impacto viral inmediato en televisión y plataformas digitales.

El hito penquista propició el escenario ideal para que el cantautor, quien se uniera a la banda a fines de 1996, concretara su regreso definitivo para este show exclusivo. Quique Neira, icónica voz y compositor de gran parte de los éxitos del grupo, valoró el peso emocional de este retorno: “Hace 23 años y un poquito más que no nos encontrábamos en un escenario haciendo música. Ahora lo hicimos y, gracias al de arriba, tenemos la salud y la vitalidad para poder recrear esa emoción que nos unió a través de la música. Así que, a Dios Todopoderoso toda la Gloria por permitirnos esta oportunidad y esta escena magnífica, de alguna manera es un pedacito de la historia de la música de Chile”.

Más allá del factor nostálgico, la cita musical adquiere una profunda dimensión de corte social y pacificador para los líderes del proyecto. I-Locks Labbé, fundador y alma mater de Gondwana, entregó sus reflexiones sobre el impacto de volver a tocar juntos en el actual escenario global. “En este reencuentro personal, familiar que hemos tenido y al ver a un mundo convulsionado por guerras, odios y mucha violencia, nos motiva más aún a replicar lo que sucedió en REC… donde el cariño, la paz interior, la musicalidad, lo espiritual tocó los corazones de miles de personas, volviendo a encender esa llamita de esperanza”, detalló el bajista.

En esa misma línea, Labbé profundizó en el propósito de la convocatoria, asegurando que buscan instaurar un espacio en “donde el amor es el camino para sanar y unir a las personas, creando una corriente tan positiva que colapsó las redes, pero de felicidad, como de buena nueva, de lo que siempre hemos querido que pase con nuestra música, ser un mensaje unificador tolerante y masivo”.

Para coronar la envergadura de esta jornada histórica, la producción confirmó la participación de invitados internacionales de alto calibre, destacando el debut en el país de la banda jamaiquina de reggae fusión Third World. A esto se sumará la labor en los controles de los reconocidos ingenieros de sonido y ganadores del Grammy, Errol Brown y Jim “Lion” Fox, piezas fundamentales en el desarrollo del sonido del reggae a nivel mundial y en los primeros discos de la banda chilena. La comercialización de las entradas comenzará el 5 de mayo, a través del sistema Puntoticket, para un evento que ha sido calificado para todo espectador.