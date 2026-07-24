Alex Anwandter confirma los primeros invitados para su concierto en el Movistar Arena

“La celebración de las dos décadas de carrera de Alex Anwandter entra en su fase definitiva”, informaron desde la producción sobre el esperado concierto que realizará el artista nacional el próximo 29 de agosto. Para este hito en su trayectoria, el músico confirmó los primeros nombres que subirán al escenario del Movistar Arena como invitados especiales en lo que proyectan como una noche única para la música nacional.

Entre los convocados figura el músico chileno Gepe, destacado intérprete “con quien comparte generación y cruces estilísticos desde los años de la escena independiente de los 2000, donde incluso crearon al dúo Alex & Daniel”. A este anuncio se suma la presentación de la artista argentina Juliana Gattas, integrante de Miranda!, cuyo reciente trabajo solista contó precisamente con la producción del propio Anwandter.

La nómina de colaboradores también contará con la participación de legendarios exponentes de la escena local. El guitarrista Ángel Parra y el músico Roberto Márquez, a quien describen como “voz e instrumentalista fundamental de Illapu”, acompañarán al compositor durante la jornada. Junto con esto, el comunicado adelantó que “durante las próximas semanas se sumarán otros nombres por confirmar” para robustecer el espectáculo.

El multitudinario show está concebido “como un recorrido de larga duración por la discografía del artista”. Según la información oficial, este repertorio abarcará desde sus inicios al frente de la banda Teleradio Donoso y el proyecto electrónico Odisea, hasta la revisión de sus cinco discos firmados en solitario.

La presentación en el Movistar Arena marca el punto más alto en la convocatoria del compositor en Santiago, luego de registrar exitosos pasos por el Teatro Caupolicán, festivales masivos como Lollapalooza y el Festival de Olmué. Todo esto corona una nutrida trayectoria que incluye labores como productor discográfico para nombres como Julieta Venegas y su incursión en la dirección cinematográfica con la cinta Nunca vas a estar solo (2016). Las últimas entradas se encuentran a la venta a través del sistema Puntoticket.