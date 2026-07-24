Desbaratan red criminal dedicada al microtráfico en San Antonio: Detenidos mantienen antecedentes por otros delitos

Personal del OS7 de Carabineros logró la detención y desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en pequeñas cantidades en la comuna de San Antonio (Región de Valparaíso).

El procedimiento ocurrió tras una investigación conjunta entre la institución policial y la Fiscalía de San Antonio, que logró determinar que en dos domicilios ubicados en la población de Llolleo Alto había personas que se dedicaban al microtráfico.

En ese contexto es que se detuvo a siete personas, de las cuales dos tenían órdenes de detención vigentes emanadas del Juzgado de Garantía de San Antonio.

El resto registraba antecedentes penales por ilícitos como microtráfico, receptación, robos, amenazas, lesiones, entre otros, según detalló la capitán María Belén Galáz del Departamento de Antidrogas OS7 de Carabineros.

Durante el proceso de registro de los inmuebles, personal policial incautó 38 gramos de marihuana distribuidos en 32 bolsas, 12 gramos de pasta base de cocaína dosificados en 62 envoltorios, 2 gramos de clorhidrato de cocaína contenidos en cinco bolsas.

También se decomisaron $275.400 en efectivo y diversas especies relacionadas con el delito investigado.

Los antecedentes del caso y medios de prueba fueron puestos a disposición del Ministerio Público.