Ejército y Farmacias del Dr. Simi despliegan ayuda aérea para damnificados por el sistema frontal

Farmacias del Dr. Simi y el Ejército iniciaron un operativo de asistencia de emergencia para abastecer a familias afectadas en las regiones del Biobío y Coquimbo, tras los anegamientos y cortes de ruta provocados por el reciente sistema frontal.

La acción busca entregar suministros básicos en localidades de difícil acceso mediante traslados aéreos e intervenciones directas en terreno.

En la Provincia de Limarí, en la Región de Coquimbo, los traslados por vía aérea abarcan los sectores interiores de Ovalle y Monte Patria.

En estas zonas se coordinó la entrega de 200 kits de higiene, dos mil litros de leche, insumos esenciales y alimentos para mascotas en poblados como Flor del Norte y El Villorrio, además de forraje para hogares rurales que permanecen incomunicados.

Por su parte, las labores en la Región del Biobío se focalizaron en la localidad de Lirquén, comuna de Penco, con el reparto de dos toneladas de carbón y artículos de aseo a familias de Barrio Chino y Cerro Verde Bajo.

Frente al operativo, desde la compañía indicaron que en situaciones de emergencia resulta clave “poner todas nuestras capacidades a disposición de quienes más lo necesitan”.