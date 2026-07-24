Karen Rojo cumplirá cerca de un año de condena en Chile: Tribunal abonó 1.463 días de reclusión en Países Bajos

El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud presentada por la defensa de Karen Rojo y resolvió abonar 1.463 días a la condena que cumple la exalcaldesa por fraude al fisco.

La resolución implica que el tiempo durante el cual Rojo permaneció privada de libertad en Países Bajos, mientras se desarrollaba su proceso de extradición, será descontado de la pena de cinco años y un día que le fue impuesta en Chile.

Con el reconocimiento de ese periodo, a la exjefa comunal le restaría cumplir cerca de un año de condena en el país, sin considerar otros eventuales beneficios penitenciarios que pudiera solicitar su defensa.

La definición sobre la petición para que cumpla el saldo de la pena bajo arresto domiciliario, en tanto, quedó pendiente.

Tribunal reconoció el tiempo que estuvo detenida en Países Bajos

La defensa había solicitado que se contabilizara el periodo en que Rojo estuvo recluida en Europa por la solicitud de extradición presentada por el Estado chileno.

Antes de resolver, el tribunal pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Interpol los documentos que permitieran acreditar las fechas y las condiciones en que la exalcaldesa permaneció privada de libertad.

Finalmente, la justicia reconoció un total de 1.463 días, equivalentes a cerca de cuatro años, como parte de la pena que debe cumplir.