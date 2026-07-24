Sichel acusa al Frente Amplio de ideologizar debate por contribuciones y defiende exención para mayores de 65 años

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, defendió la eliminación del pago de contribuciones para la vivienda principal de los adultos mayores de 65 años y acusó al Frente Amplio de transformar la discusión en una disputa ideológica.

En conversación con EmolTV, el jefe comunal también respaldó el mecanismo de compensación para los municipios contemplado en el proyecto de Reconstrucción Nacional y cuestionó las críticas formuladas por alcaldes de oposición, entre ellos el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic.

“Yo fui de aquellos que dije: estoy de acuerdo. Independiente de cualquier mecanismo de compensación, los alcaldes estamos para defender a nuestros ciudadanos y nuestros ciudadanos pagan injustamente después de los 65 años”, sostuvo.

Defensa de la exención para adultos mayores

Sichel planteó que las personas mayores no deberían continuar pagando contribuciones por su vivienda principal una vez alcanzada la edad de jubilación.

“Quiero que no paguen porque me parece injusto que lo hagan, porque es un impuesto patrimonial que grava los ahorros de una persona y, sobre todo, en el peor minuto de la vida, que es cuando se está jubilando”, afirmó.

El alcalde también cuestionó que el Estado permita dejar de trabajar a los 65 años, pero mantenga la obligación tributaria sobre la propiedad.

“El Estado a los 65 años te dice que ya puedes dejar de trabajar, pero parece ser que para pagarle al Estado eso no corre y tienes que seguir pagando contribuciones”, señaló.

Críticas al Frente Amplio y a Tomás Vodanovic

El jefe comunal acusó al Frente Amplio de abordar la discusión desde una perspectiva ideológica y de carecer de conocimientos técnicos sobre los impuestos patrimoniales.

“Detrás de este debate falta, primero, expertise técnica para entender el problema sobre los impuestos patrimoniales y, dos, falta seriedad”, manifestó.

En particular, sostuvo que esa forma de enfrentar la discusión se reflejó durante el gobierno de Gabriel Boric y que actualmente se repite en las críticas del alcalde de Maipú.

“Me pasa que en la carga de ideología —y esa es mi crítica siempre con el Frente Amplio—, cuando cede lo técnico al fanatismo, le genera ceguera”, afirmó.

Sichel agregó que convertir la discusión en una disputa entre personas ricas y pobres “lo único que hace es banalizar la política”.

A su juicio, los alcaldes que rechazan el mecanismo han modificado sus argumentos, pero mantienen como preocupación central los recursos que reciben sus municipios.

“Toda esta discusión ha tenido una hilación común, que es: quiero más plata para mi municipalidad. Lo que están peleando es por plata, burda plata”, acusó.

Respecto de la fórmula incluida en el proyecto, Sichel sostuvo que esta permitiría mantener el equilibrio del actual sistema de financiamiento municipal y descartó que las comunas con mayor recaudación dejen de aportar.

“Lo único que está haciendo el Estado es devolver para que después compensen vía ese mecanismo con el Fondo Común Municipal”, explicó.

El alcalde recalcó que los municipios con mayores ingresos ya realizan aportes importantes al Fondo Común Municipal.

“El que más recauda es el que más contribuye al Fondo Común”, indicó, junto con plantear que comunas grandes, como Maipú, también deberían aportar al sistema.

Finalmente, advirtió que rechazar el mecanismo por razones ideológicas podría afectar el funcionamiento general del financiamiento municipal.

“Ojalá discutamos de contribuciones y no de la plata de nuestros bolsillos municipales. Menos pelea burocrática por la plata que le entra a cada uno al bolsillo y más discusión sobre lo que es bueno o malo para Chile”, concluyó.