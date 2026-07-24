Hombre murió por emanación de gas en un hotel de Angol: Justicia condenó a la empresa a indemnizar a su familia con $80 millones

La Corte Suprema ordenó una indemnización de $80 millones a la madre y al hijo de un huésped que falleció en junio de 2018 tras inhalar monóxido de carbono en un recinto de Angol.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Primera Sala del máximo tribunal invalidó de oficio la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Temuco que había rechazado la acción legal, y estableció un pago de $40 millones para cada uno de los afectados por concepto de daño moral.

En un fallo unánime, los magistrados concluyeron que las instancias previas incurrieron en una falta de fundamentación al desestimar la demanda.

Según la resolución, los jueces de fondo omitieron considerar el vínculo de parentesco y la afección emocional sufrida por la pérdida del familiar en la Región de La Araucanía.

La dictaminación dispone que los montos ajustados según la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) e intereses corrientes deberán pagarse desde la fecha del fallo.