Costanera Norte informa cierre de pistas laterales de Puente Lo Saldes por trabajos de remodelación que se extenderán hasta 2027

La Autopista Costanera Norte informó el cierre de las pistas laterales del Puente Lo Saldes debido a los trabajos de reemplazo definitivo de la estructura.

De acuerdo a la autopista, las obras contemplan una inversión que asciende a US$ 16 millones y busca “recuperar plenamente la operatividad del viaducto de 164 metros de extensión, por donde circulan en promedio cerca de 50 mil vehículos diarios”.

A la fecha, el puente opera en cuatro de sus seis pistas producto de las restricciones de carga implementadas en febrero de 2025, cuando se detectó una falla estructural.

Los trabajos comenzarán el lunes 27 de julio y se extenderán hasta enero de 2027.

Entre dichas fechas, se procederá al “cierre de pistas exteriores (laterales) del Puente Lo Saldes por trabajos de reemplazo definitivo de la estructura”.

Debido a ello, “el tránsito será desviado hacia las pistas centrales: una pista habilitada por sentido”.

Recordamos. Trabajos en Puente Lo Saldes. Desde el lunes 27 de julio de 2026 y hasta enero de 2027, cierre de pistas exteriores (laterales) del Puente Lo Saldes por trabajos de reemplazo definitivo de la estructura. El tránsito será desviado hacia las pistas centrales: una pista… pic.twitter.com/v2HCMGC3rj — Costanera Norte (@CostaneraNorte_) July 24, 2026

Fue en mayo de este año cuando la autopista comunicó el inicio de las obras de la nueva superestructura del Puente Lo Saldes, con un plazo de 12 meses.

“El proyecto contempla el reemplazo de las cuatro vigas metálicas originales por ocho nuevas vigas de alta resistencia, además del reforzamiento de estribos y otras mejoras estructurales orientadas a restituir las condiciones de seguridad y resiliencia sísmica del puente”, detalló la Costanera Norte.

De ese modo, esta nueva superestructura “permitirá adecuar el viaducto —inaugurado en 1971— a la normativa antisísmica vigente y recuperar el 100% de su capacidad de carga”.