PDI incauta celular y computador de senador Alejandro Kusanovic por presunta devolución de sueldos

La Policía de Investigaciones incautó este viernes un teléfono celular y un computador del senador Alejandro Kusanovic, en el marco de una causa por la presunta devolución forzada de parte del sueldo de un exfuncionario parlamentario.

Según informó Mega Investiga, detectives realizaron diligencias en la oficina parlamentaria y en el domicilio del legislador en Punta Arenas, desde donde retiraron dispositivos electrónicos para someterlos a peritajes.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego de una solicitud presentada por el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto.

Además de los equipos pertenecientes a Kusanovic, la policía incautó dispositivos de su jefe de gabinete. Los investigadores buscarán comunicaciones, documentos y otros archivos que puedan estar relacionados con la denuncia.

La denuncia contra el senador Kusanovic

La investigación comenzó en junio, luego de conocerse la denuncia presentada por Rodrigo Gutiérrez Soto, exencargado de la oficina parlamentaria del senador en Puerto Natales.

El denunciante trabajó para Kusanovic entre marzo de 2022 y diciembre de 2025 y sostiene que durante ese periodo habría sido obligado a devolver una parte de su remuneración.

Tras conocerse los antecedentes, la Fiscalía Regional de Magallanes abrió una causa y encargó las diligencias a la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribara.

La indagatoria busca determinar si existió un mecanismo de cobro de una presunta “cuota” a trabajadores de la oficina parlamentaria y cuál habría sido el destino del dinero.

Hasta el momento no se han informado formalizaciones ni personas imputadas en la causa. La investigación se mantiene en desarrollo.