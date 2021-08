Dave Reay, director del Instituto de Cambio Climático de Edimburgo, dijo que los líderes mundiales “deben tener los hallazgos de este informe grabados en sus mentes” en la conferencia de noviembre y tomar medidas urgentes.

“Este no es solo otro informe científico“, dijo Reay. “Esto es el infierno y las aguas altas a lo grande“.

A medida que aumenta la potencia informática, los científicos tienen más confianza que nunca en conectar los puntos entre la crisis climática y el clima extremo, que para algunas regiones, incluso con 1,1 grados de calentamiento, ya se está volviendo insoportable.

Michael Byrne, investigador climático de la Universidad de Oxford, dijo que lo diferente de este informe es que “los efectos del calentamiento global ya no están en un futuro lejano ni en rincones remotos del mundo”.

“Sabíamos lo que venía y ahora está aquí“, dijo Byrne.

Una ola de calor que mató a cientos de personas este verano en el noroeste de Estados Unidos y la Columbia Británica habría sido “virtualmente imposible” sin la crisis climática, encontraron los investigadores. Hizo que las devastadoras lluvias del huracán Harvey tuvieran una probabilidad tres veces mayor de ocurrir y que fuera un 15% más intensa, dijeron los científicos. Harvey arrojó más de 19 billones de galones de agua en Texas y Louisiana en 2017, lo que provocó inundaciones devastadoras en el área de Houston.

El IPCC dice que las fuertes lluvias que solían ocurrir una vez cada 10 años ahora ocurren con un 30% más de frecuencia.

A nivel mundial, las sequías que pueden haber ocurrido solo una vez cada 10 años más o menos ahora ocurren con un 70% más de frecuencia, según el informe. La conexión con el cambio climático es particularmente fuerte en el oeste de Estados Unidos, que está experimentando una sequía histórica de varios años que ha agotado los embalses y provocado la escasez de agua.

En medio de una sequía implacable y un calor récord, las temporadas de incendios forestales ahora son más largas y resultan en incendios más destructivos. Seis de los 10 incendios más grandes en California ocurrieron en 2020 o 2021, según CalFire.

“Estamos viendo un comportamiento del fuego realmente aterrador. No sé cómo exagerar eso”, dijo Chris Carlton, supervisor del supervisor del Bosque Nacional Plumas de California, quien llamó a la temporada de incendios forestales de este año “territorio inexplorado”.

Charles Koven, autor principal del capítulo del informe sobre los ciclos globales del carbono, dijo que California ya ha alcanzado un punto de inflexión en los incendios forestales.

“No creo que supiéramos dónde estaba ese umbral hasta que lo cruzamos“, le dijo a CNN. “Lo que el informe deja en claro es que la probabilidad de cruzar cualquiera de estos puntos de inflexión ciertamente aumentará cuanto más calentamiento veamos”.

Con cada fracción de grado de calentamiento, los efectos empeoran. Incluso limitando el calentamiento a 1,5 grados, que los países en el Acuerdo de París determinaron que era ideal para evitar los peores impactos, los tipos de clima extremo que ha experimentado el mundo este verano se volverán más severos y más frecuentes.

Más allá de 1,5 grados, los científicos dicen que el sistema climático podría comenzar a parecer irreconocible.

Andrew Watson, científico de la Universidad de Exeter, dijo que los modelos climáticos utilizados en el informe no capturan el riesgo de eventos de “baja probabilidad, alto impacto” que se vuelven más probables a medida que aumenta la temperatura global.

“Estos son eventos como el colapso de la capa de hielo, cambios repentinos en la circulación oceánica o incendios forestales catastróficos“, dijo Watson. “Estas ‘incógnitas conocidas‘ son aún más aterradoras”.

El informe de aproximadamente 3.500 páginas es la culminación de casi una década de investigación climática realizada por científicos de todo el mundo. Y aunque el IPCC se considera la fuente principal sobre el cambio climático, tiende a ser conservador en sus hallazgos debido a la forma en que se desarrolla, al hacer que cientos de científicos lleguen a un consenso no solo sobre la investigación, sino también sobre el lenguaje que la describe.

Sin embargo, el informe del lunes utiliza la redacción más fuerte hasta la fecha para describir la crisis climática. Las capas de hielo se están derritiendo y seguirán derritiéndose; las inundaciones extremas del nivel del mar más alto seguirán siendo más frecuentes; y el propio nivel del mar seguirá subiendo hasta bien entrado el siglo XXII, simplemente por la cantidad de calor que los océanos ya han atrapado.

Al mismo tiempo que los científicos hacen sonar la alarma, la Agencia Internacional de Energía dice que las emisiones de carbono humano “están en camino de aumentar en 1.500 millones de toneladas en 2021, el segundo aumento más grande en la historia, revirtiendo la mayor parte del declive del año pasado causado por la pandemia de COVID-19″.

El informe del IPCC es claro al indicar que los líderes mundiales deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ahora, antes de que los extremos climáticos mortales y costosos empeoren aún más. Pero Barrett dijo que un mensaje clave en el informe es que aún es posible prevenir los impactos más graves.

“Realmente requiere un cambio transformacional sin precedentes, una reducción rápida e inmediata de las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para el año 2050″, dijo Barrett. “La idea de que todavía hay un camino a seguir es un punto que debería darnos algo de esperanza“.

