(CNN)- Buzos de búsqueda de Pesca y Caza de New Hampshire encontraron restos humanos el viernes en un automóvil sumergido que se cree que pertenece a una mujer que ha estado desaparecida durante 43 años.

Una investigación preliminar determinó que el automóvil pudo haber pertenecido a Alberta Leeman, quien desapareció en 1978, según una publicación en la página de Facebook de la Policía Estatal de New Hampshire.

El automóvil fue encontrado sumergido en el río Connecticut, aproximadamente a una milla al sur del monte. Puente cubierto de Orne, que conecta Lancaster, New Hampshire y Lunenburg, Vermont, según la publicación. Al parecer, había estado bajo el agua durante décadas y fue encontrado por New Hampshire Fish and Game utilizando equipo especializado, dijo la policía.