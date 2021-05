Jaime Bassa, abogado constitucionalista que obtuvo la primera mayoría en el D7, en conversación con CNN Chile abordó su triunfo en las recientes elecciones, asegurando que “nos sorprendió un poco el respaldo popular que generó nuestro proyecto, una forma de hacer política distinta, desde el territorio y de cada a la ciudadanía”.

“El distrito 7 es bien representativo de lo que ocurre en el país. Es muy lindo y provechoso, mirar a Chile desde los ojos del distrito 7, porque parte importante de los problemas que atraviesan al país son problemas que caracterizan a la Región de Valparaíso“, añadió.

En cuanto a su labor como constituyente, planteó que “uno de los primeros desafíos de la Convención Constitucional va a ser la redacción del reglamento, que va a tener que contemplar formas de participación ciudadana“.

Política tradicional

Por otro lado, Bassa abordó los resultados obtenidos por los partidos políticos tradicionales en los comicios, considerando que gran parte de los cupos de la CC serán utilizados por independientes y candidatos del Frente Amplio. Al respecto, analizó que “los partidos políticos son fundamentales para la democracia, pero el punto clave es preguntarse qué tipo de partidos son necesarios para qué tipo de democracia”.

Sobre esto último, sostuvo que “la democracia chilena es una democracia de baja intensidad”, la que además “no se caracteriza principalmente por los altos grados de representatividad de las instituciones, sino por lo contrario, por tener un desprestigio estructural de la propia ciudadanía que desconfía de sus propias instituciones“.

“Esas situaciones las han generado los propios partidos políticos que se han construido desde las cúpulas, que no son manejados por sus bases de militantes sino por familias (…). Esos partidos políticos le hacen daño a la democracia, porque no son funcionales a la representación de la voluntad popular, sino que son funcionales a la concentración de poder“, aseguró.

Por tanto, y en referencia a la situación observada al interior de la DC con solo un constituyente electo y las primarias presidenciales que mantienen en debate a las senadoras Rincón y Provoste, Bassa apuntó a que este conflicto “da cuenta de los problemas que tiene la vieja política, como si esto se tratara de cambiar un rostro por otro”.

Quórum

El constituyente se refirió al reglamento de los 2/3 instaurado al interior de la CC. Al respecto, señaló que “hoy día no es tema mantenerlo o no mantenerlo, porque la derecha hoy día no tiene el tercio necesario para bloquear las transformaciones que el país necesita“.

Un “golpe” a la derecha que Bassa lo relacionó con el hecho de que “este gobierno es responsable de violaciones masivas a los Derechos Humanos”, con que “este gobierno ha sido responsable de un pésimo manejo de la gestión de la pandemia con decisiones contradictorias”, y con que “este gobierno no tiene cómo conectar con la ciudadanía porque no tiene empatía, no entiende cuáles son las condiciones de vida de las personas comunes y corrientes”.

“Y esa forma de conectar, como bajar del Olimpo, es precisamente el tipo de relación que hay entre representantes y representados y que tiene la democracia chilena en el estado de crisis en que está“, concluyó.