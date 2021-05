El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, se refirió este martes al escenario presidencial en Chile Vamos, luego de las elecciones realizadas este fin de semana y la ratificación de la UDI a Joaquín Lavín como su carta para La Moneda el lunes en la noche.

En entrevista con CNN Chile, el ex ministro manifestó que los resultados que obtuvo Chile Vamos en los comicios son “reversible”, ya que “lo que sufrimos fue una fuerte abstención, no es que el elector nuestro se haya cambiado, haya cruzado la vereda y votado por nuestro adversario. En Santiago, Felipe Alessandri, perdió porque la gente no fue a votar” y “perdimos porque la izquierda se movilizó”.

Junto a esto, advirtió que “ojo con el espejismo de los independientes, en la Convención hay harto independiente”, pero “los que ganaron las alcaldías emblemáticas son personas con el cartel del partido bien grande, PC, RD”.

En la misma línea llamó a su sector a “evitar cometer el error de atrincherarnos en Las Condes”. Esto luego de que la electa constituyente Marcela Cubillos (electa con casi el 22% en el Distrito 11) indicara a El Mercurio que “cuando al derecha abraza políticas populistas de izquierda la que sale fortalecida es la izquierda”.

“Veo una entrevista donde me ataca Marcela Cubillos y creo que ella está equivocada, no sé si hubiera sacado esa votación o siquiera hubiera salido electa en Maipú. Ella se fue a Las Condes porque es el lugar donde podía sacar votos, porque está atrincherándose en el 20% del Rechazo, pero el 80% que votó Apruebo no piensa como ella y la mitad de la centro derecha no piensa como ella”, argumentó la carta presidencial de RN.

Además, agregó que “le pediría Marcela que no me ataque y nos dediquemos a construir una centro derecha más amplia“.

“La visión de Marcela Cubillos no es la que nos va a llevar al triunfo, al revés, nos va a llevar a ser oposición y atrincherarnos en menos de 1/3, porque su votación es en Las Condes, en Maipú no hubiera salido electa”, añadió Desbordes.

El otrora presidente de Renovación Nacional también aseveró que “RN nunca ha sido un partido de extrema derecha, ojo con la votación de José Antonio Kast y su partido, sacó 10 concejales, RN tiene 380 concejales, tenemos 800 mil votos. Podría decir que que es el partido más grande, que lo es, el más votado por lejos, pero eso sería tapar el sol con un dedo porque hemos sufrido una derrota”.

El ex parlamentario también apuntó que “hay una embriaguez con el resultado del domingo que hacen que no vean bien lo que está pasando y hagan ataques como el de Cubillos hoy. Le hago un llamado publico a dedicarse a lo suyo, cuide a su electorado y no siga descalificando”.

Finalmente, concluyó que “el problema es que Marcela y Felipe (Kast), que son del corazón de Libertad y Desarrollo, con una visión muy dura, pretenden que haya una sola opción para ser de centro derecha, que es la de ellos, no otra, y ahí se equivocan”.