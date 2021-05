El senador Francisco Huenchumilla llamó a su partido, la Democracia Cristiana (DC), a “no cometer el mismo error” que los habría perjudicado en la elección de constituyentes y hacer política con la centroizquierda, “sin distinciones”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario lamentó que “la construcción del futuro de Chile no va a pasar por la DC”, ya que apenas consiguieron dos escaños en la Convención Constitucional. La explicación, según él, estaría en las decisiones políticas adoptadas por la Falange durante los últimos años.

“Desde hace mucho tiempo yo venía señalando, desde antes del estallido social, que la DC había tenido una conducción equívoca, sobre todo cuando se discutió la reforma tributaria y hubo mucho acercamiento con la derecha, posicionando al partido más al centro y más cercano con la derecha. Yo sostuve que eso era un error, y eso nos ha pasado la cuenta hoy día porque la gente nos ve como un partido que no está definido centralmente, como un partido que está por los cambios, con la gente, con los humildes, con los que sufren, con los aplastados por el sistema”, afirmó.

Consultado por la decisión que debería tomar el partido de cara a las primarias presidenciales, señaló: “acá yo digo, no cometamos el mismo error. Nuestra residencia es la centroizquierda, no un centro deslavado, un centro equívoco, un centro que no tenga personalidad”.

Para ello, “hay que hacer política con la oposición, con la centroizquierda sin distinciones, pero para eso, lo primero es ponerse de acuerdo en el país que queremos”.

Por otra parte, Huenchumilla reiteró su emplazamiento al presidente de la DC, Fuad Chahin, y a la mesa directiva: “yo esperaba haber repotenciado nuestra conducción partidaria mediante el establecimiento de una mesa unitaria que pudiera dar cuenta de todos los sectores del partidos tenidas las circunstancias de una derrota inapelable en materia de la Convención Constitucional”.

Sin embargo, “se ha optado por un camino distinto, un camino de proclamar a Ximena. Me parece que ese es el itinerario que estaba acordado, pero yo hubiera sido partidario no de tener unas elecciones en tres meses más, sino que ahora haber dado una señal potente”.