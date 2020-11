5 momentos que dejó la entrevista a Rodrigo Delgado en Tolerancia Cero

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se sometió a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, espacio donde abordó abordó los principales temas de la actualidad nacional y que son parte de la cartera que asumió el pasado jueves 5 de noviembre.

El ex alcalde de Estación Central se refirió también a las violaciones a los derechos humanos por parte de las policías en el marco de las manifestaciones tras el estallido social.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Rodrigo Delgado en el doceavo capítulo de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por las violaciones a los DD.HH. tras el estallido social

“La empatía que tengo con las personas que perdieron a sus familiares, incluso con las personas que han perdido un ojo; a mí me duele. Si a mí me toca, en los diez días que llevo, pedir perdón a nombre del Estado, lo pido acá, frente a ustedes, porque hay cosas que no deben ocurrir. Los conflictos deben resolverse de manera pacífica, pero también hay que entender que estamos viviendo hace un año una crisis institucional, en donde es clave la armonización del Estado”.

2. Sobre la reforma a Carabineros

“Hay que avanzar en la modernización de las policías. El tema de Carabineros no pasa por un nombre. Yo creo que pasa por entregar más y mejores herramientas, por fortalecer a Carabineros con la agenda de seguridad, que anda bastante lenta”.

3. Por el control del orden público

“A mí lo que me interesa es que un gobierno le dé la importancia a la libertad individual de las personas, que las personas puedan emprender y elegir. Que pueda haber libre deliberación sin temor a que alguien te va a rodear tu casa, o te va a funar o amenazar por pensar distinto. En tema de orden público, yo no aceptaría violaciones a derechos humanos, no las avalaría y voy a ser el primero en ponerme a la fila para que la persona no siga si es que eso ocurre”.

4. Por el rol del Estado

“Un Estado que da respuestas ochenteras a demandas millennials. Hay muchos ejemplos. El estallido social fue uno de ellos, la pandemia es otro. Yo dije ‘¿cuánto tiempo perdimos?’, entonces, por qué no un Estado que en tiempos de crisis le otorgue flexibilidad a los gobiernos locales para actuar de forma más oportuna”.

5. Sobre la seguridad nacional

“Me parece que hay cosas que hay que avanzar en materia de inteligencia y en materia de resguardo de datos. El Estado es un gran proveedor de datos”.