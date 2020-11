5 momentos que dejó la entrevista a Heraldo Muñoz en Tolerancia Cero

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, se sometió a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, espacio donde abordó su interés por ser la carta presidencial de la centroizquierda, así como su opinión respecto de sus posibles adversarios en la candidatura.

El ex ministro se refirió también a su trayectoria política y al debate en torno a las elecciones de constituyentes.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Heraldo Muñoz en el onceavo capítulo de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por su trayectoria política

“No tengo la trayectoria de un político tradicional. Mi vida ha estado más bien en el ámbito de la academia, de la diplomacia. Pero eso no significa que no esté en la política y en la primera línea. Mi llegada es desde Estación Central, donde nací, crecí y viví. Mi trayectoria es distinta y no he olvidado de donde vengo”.

2. Sobre el legado de la Concertación

“Yo no voy a renunciar a lo que hicimos, pero por otro lado, voy a reconocer los muchos errores cometidos, las omisiones, a veces la falta de osadía para desafiar al poder. Pero estoy orgulloso de lo que se hizo durante 30 años, partiendo por cosas importantes, como la ley de Filiación, el plan AUGE, el Seguro de Cesantía. La lista es larga”.

3. Sobre el sistema político

“Tenemos que avanzar hacia un Estado de bienestar. El país cambió y a mi juicio, eso es inevitable”, dijo el ex canciller. Más tarde, agregó que “yo creo que hay que cambiarlo [el sistema político], porque el hiperpresidencialismo le hace mal a Chile y debiéramos ir a un semi presidencialismo tipo modelo francés”.

4. Por las constituyentes

“Sin duda los partidos políticos no pueden copar la Convención Constitucional. Tiene que ser la mayor diversidad, con jóvenes, mujeres e independientes, pero al mismo tiempo, tenemos que atenernos a la estructura”.

5. Sobre su candidatura presidencial

“Iría a una primaria con Daniel Jadue siempre y cuando acordemos un programa para presentarle a la ciudadanía, porque sino sería una competencia de rostros, de popularidad, en vez de las propuestas y personas que encarnan esas propuestas. Yo pretendo ganar, pero si él gana las primarias, evidentemente voto por él. Le tengo bastante aprecio, creo que ha sido un buen alcalde. Sin embargo, tengo diferencias sustantivas con él. Las mismas condiciones con Pamela Jiles”.