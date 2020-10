10 momentos que dejó la entrevista a Joaquín Lavín y Daniel Jadue en Tolerancia Cero

Los alcaldes de Las Condes, Joaquín Lavín, y el de Recoleta, Daniel Jadue, fueron los entrevistados en el décimo episodio de Tolerancia Cero, en el que se abordaron los resultados del plebiscito y del futuro de la carrera presidencial.

Al respecto, la autoridades municipales se mostraron satisfechos con la victoria del Apruebo y de la Convención Constituyente, y ahondaron en cómo se viene el camino para el oficialismo y la oposición para llegar a La Moneda en las próximas elecciones presidenciales.

Lee también: De aborto libre a mar para Bolivia: El ping-pong de Lavín y Jadue de cara a una nueva Constitución

A continuación, repasamos los 10 momentos de Joaquín Lavín y Daniel Jadue en el capítulo especial de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

1. Lavín: Halago a Jadue

“Eres comunista socialdemócrata (…) Tómalo como piropo”.

#ToleranciaCero | Joaquín Lavín a Daniel Jadue: “Eres comunista socialdemócrata (…) tómalo como un piropo". EN VIVO ➡️https://t.co/GXsPmUZjqC pic.twitter.com/PyCex81QxJ — CNN Chile (@CNNChile) October 26, 2020

2. Lavín: Definición ideológica

“No me arrepiento (de decir que era socialdemócrata), en el fondo lo que estoy diciendo es que el gobierno futuro tiene que ser un gobierno que incorpore diferentes miradas, que vayan más allá de la derecha, y hasta la socialdemocracia“.

#ToleranciaCero | Joaquín Lavín no se arrepiente de decir que es socialdemócrata. EN VIVO ➡️https://t.co/GXsPmUZjqC pic.twitter.com/4CndenxWZr — CNN Chile (@CNNChile) October 26, 2020

3. Lavín: Los gobiernos tradicionales

“Puedes tener la mejor voluntad política, pero hoy cualquiera cosa en el Congreso se demora muchísimo. Y lo sabemos. Y esto no es un problema de Sebastián Piñera, lo mismo le pasó a Michelle Bachelet, por eso digo que los gobiernos tradicionales de espectro derecha-izquierda hoy no dan el ancho, no son capaces de solucionar los problemas. Todo termina en una pelea, eso es lo que hay que cambiar en Chile, va más allá de la voluntad política. Tiene que haber una actitud de los líderes de llegar a acuerdos”.

#ToleranciaCero | Joaquín Lavín: "Los gobiernos tradicionales no son capaces de solucionar los problemas". EN VIVO ➡️https://t.co/GXsPmUZjqC pic.twitter.com/N1JWocDvOS — CNN Chile (@CNNChile) October 26, 2020

4. Lavín: La salud de los partidos políticos

“Participaron muchos jóvenes hoy, personas que te decían ‘estoy votando por primera vez’. No sé cuán masivo fue ese fenómeno, pareciera que muchos jóvenes participaron. Hoy los partidos políticos están muy de capa caída. Sé que son esenciales en una democracia, por eso hay que tratar de revitalizarlos, son muy predecibles. Ya sabemos cuando habla el presidente del partido X o Z, ya sé lo que van a decir”.

#ToleranciaCero | Joaquín Lavín cree que “los partidos políticos están muy de capa caída”. EN VIVO ➡️https://t.co/GXsPmUZjqC pic.twitter.com/zGDmXCxudq — CNN Chile (@CNNChile) October 26, 2020

5. Lavín: La transversalidad del próximo gobierno

“Yo tengo un proyecto para Chile, que es distinto a lo tradicional, yo creo en un gobierno que no sea ni de izquierda ni de derecha, creo en un gobierno de convivencia nacional, que vaya más allá de las actuales coaliciones, pienso que es la única solución para Chile”.

#ToleranciaCero | Joaquín Lavín: "Creo en un gobierno que no sea ni de derecha ni de izquierda". EN VIVO ➡️https://t.co/GXsPmUZjqC pic.twitter.com/qId0jKjZMT — CNN Chile (@CNNChile) October 26, 2020

6. Jadue: El rol de la oposición y el oficialismo

“La oposición y el oficialismo de hoy son bien poco relevantes para el Chile que viene. Lamento que algunos todavía no entiendan que lo que está diciendo la ciudadanía, por lo menos lo que yo leo en la calle, es que la gente no quiere un segundo gobierno de derecha, porque sienten que además no se lo merecen por el mal manejo de la pandemia y la revuelta de octubre, pero tampoco hay un ambiente muy proclive a volver a los gobiernos de la Concertación, esa socialdemocracia tan neoliberal”.

#ToleranciaCero | Daniel Jadue: "La oposición y el oficialismo de hoy son bien poco relevantes para el Chile que viene". EN VIVO ➡️https://t.co/GXsPmUZjqC pic.twitter.com/mNYqBBQZwY — CNN Chile (@CNNChile) October 26, 2020

7. Jadue: El rol de la ciudadanía

“No soy quien para darle cátedra a la ciudadanía. Tengo una sana desconfianza en el sistema político y que es la misma que tiene la ciudadanía, a mí no me basta con que digan que van a hacer, porque me ha llamado la atención, un año desde el 18 de octubre, no haya ninguna iniciativa del gobierno ni en el sistema político para avanzar en casi ninguna de las materias que son las demandas que no dependían de la Constitución (…) con la prevención de aislar y condenar a la violencia venga de done venga, tiene que mantenerse alerta y movilizada, porque, si no, es probable que no participe adecuadamente de las definiciones políticas como ha pasado en los últimos 30 años y el proceso de reconstrucción de confianza entre el sistema político y la ciudadanía requiere de un esfuerzo mucho mayor al que se ha hecho”

#ToleranciaCero | Daniel Jadue: "La ciudadanía tiene que mantenerse alerta y movilizada". EN VIVO ➡️https://t.co/GXsPmUZjqC pic.twitter.com/gK5i6aDcUX — CNN Chile (@CNNChile) October 26, 2020

8. Jadue: Darle seguridad a los jóvenes

“Tenemos a las niñas, niños y adolescentes que este país todavía no toma la decisión de convertirlos en sujetos de protección. Aquí son considerados sujetos peligrosos, basta ver la ley de responsabilidad penal adolescente y el Sename que son dos caras de la misma moneda. Hay que avanzar en la protección de las familias para poder darles mayor seguridad a los jóvenes“.

#ToleranciaCero | Daniel Jadue: "Hay que avanzar en la protección de las familias para poder dar mayor seguridad a los jóvenes". EN VIVO ➡️https://t.co/GXsPmUZjqC pic.twitter.com/3poUzfVr2y — CNN Chile (@CNNChile) October 26, 2020

9. Jadue: Los elementos que tiene que estar en la Constitución

“Mucho más relevante de cuál es el sistema político que tenemos, es que hayan elementos de democracia directa en la Constitución que permitan a la ciudadanía permear un sistema absolutamente impermeable, toda vez que lo sientan necesario. Iniciativa popular de ley, derecho a vetos ciudadanos, referéndum y también plebiscitos para dirimir las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque cuando los problemas de la democracia no los resolvemos con más democracia, terminan unos mamarrachos que son insoportables”.

#ToleranciaCero | Daniel Jadue cree que deben existir "elementos de democracia directa en la Constitución": "Cuando los problemas de la democracia no los resolvemos con más democracia, terminan unos mamarrachos insoportables". EN VIVO ➡️https://t.co/GXsPmUZjqC pic.twitter.com/IS3mgMN074 — CNN Chile (@CNNChile) October 26, 2020

10. Jadue: Definición por el aborto

Consultados los dos alcaldes por su postura frente a la protección de la vida del que está por nacer, Daniel Jadue sostuvo que está a favor del “aborto libre”, mientras que Joaquín Lavín indicó que ” tal como está ahora, la mantendría” (tres causales).