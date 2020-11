5 momentos que dejó la entrevista a Evelyn Matthei en Tolerancia Cero

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, fue la décima en someterse a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, espacio donde abordó lo ocurrido el 25 de octubre con los resultados del Plebiscito.

La jefa comunal se refirió también a su postura política, así como la posibilidad de asumir una nueva carrera presidencial.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Evelyn Matthei en el décimo capítulo de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por su postura política

“Nunca he sido una persona de la derecha típica. Yo creo que eso es bastante conocido. He tenido muchas discrepancias a lo largo de mi carrera. Probablemente soy mucho más liberal que la mayoría de gente de mi sector. En materia económica, hace mucho tiempo vengo diciendo que no basta luchar contra la pobreza. He sostenido siempre que la equidad es indispensable en un país. Tengo muchas convicciones que quiero poner en discusión en nuestro sector”.

2. Sobre la definición de Lavín como socialdemócrata

“Tengo la impresión que él tiene una idea de que la socialdemocracia es equidad. En ese sentido, se lo compro. Es posible que no tenga (ideas) tan claras”.

3. Por su relación con Pinochet

“Es bien rara mi relación con Pinochet. Para nadie es un misterio que mi padre no se llevaba bien con él y que tuvieron diferencias grandes y obviamente yo estaba al lado de lo que pensaba mi padre. Por otro lado, me provocó una enorme molestia el que otros países que habían tenido procesos de violencia similar a la nuestra trataran de darnos lecciones en cómo uno llega a la paz. Me pareció que era una intromisión inaceptable”.

4. Por quién ha sido el mejor presidente de Chile

“Aylwin fue un gran presidente. No voté por él, claramente, pero lo apoyé completamente en la reforma tributaria que quería hacer. Con Sebastián Piñera nos valió que fuéramos acusados de traidores y vende patria. No por haber votado por alguien, significa que se opone. Yo no entiendo a la oposición de hoy. Nosotros entendíamos una oposición que le hacía contrapeso, pero que entendía que tenía derecho a gobernar”.

5. Por las nuevas materias de la Constitución

“No mantendría el Estado subsidiario. No tiene por qué la Constitución empezar a pronunciarse sobre si es subsidiario o no. No es materia constitucional. La Constitución tiene que ser neutra. Quizás en su minuto fue importante, cuando estábamos llenos de empresas estatales y cuál estaba más quebrada que la otra. Pero hoy, eso ya no es necesario”.