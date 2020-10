El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, fue el séptimo en someterse a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, en donde abordó su labor parlamentaria y la contingencia política de la centro izquierda.

El legislador se refirió, además, al caso del joven que cayó al río Mapocho tras ser impactado por un carabinero y la postura del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones presidenciales.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Giorgio Jackson en el séptimo capítulo de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por la caída de joven al Mapocho

“Creo que es algo que nuevamente enciende una chispa de injusticia y rabia, de impotencia sobretodo frente al poder policial, que es la institución donde todas las chilenas y chilenos depositamos nuestros impuestos para que nos protejan y tengan el monopolio de la fuerza. Y en este caso, no dan garantías de imparcialidad, de asegurar los DDHH. Eso preocupa de sobremanera. Recojo la celeridad con la que actuó Fiscalía. Pero obviamente la nota negativa la marca el gobierno con una ambigüedad que es inaceptable y que bordea la complicidad, porque creo que es sumamente preocupante que más allá del apagón de Internet que tuvieron durante 16 horas, la respuesta que dan después dista tanto de un hecho tan similar de hace un año atrás cuando arrojaron una moto al río. Inmediatamente hubo querella del Ministerio del Interior contra los responsables. Pero ayer no vimos ninguna reacción, y eso tensiona y enciende con bencina la idea de que llegó octubre”.

2. Sobre la oposición y las primarias

“Se ha desperdiciado una oportunidad importante de dar una señal de unidad con propósito, en pos de el desafío de elecciones unipersonales tanto municipales como de gobernadores municipales. Pero al mismo tiempo, a diferencia de quienes dicen ‘esta semana se sepultó todo’, como la derecha, yo me rebelo contra eso. No hubo posibilidad de llegar a un acuerdo, pero el FA hasta el último momento estuvo disponible a hacer primarias. Cuando son proyectos políticos distintos es difícil decir que esto es sin condiciones, porque significa que vamos a ir a disputar el poder por el poder. Y lo único que nos une es que no queremos que salga la derecha”.

3. Por un posible acuerdo con la NM

“Si llegamos a acuerdo con la Nueva Mayoría, somos traidores, si no pactamos, somos traidores. Estamos en una trampa de emocionalidad. Cuando se llega a acuerdos pegoteando con chicle una coalición, cuando se tienen que ejecutar hay quienes son opositores desde dentro de las coaliciones”.

4. Sobre las presidenciales

“Nosotros queremos ser gobierno. El Chile post 18 de octubre no puede ser gobernado por la ex Concertación ni tampoco por nosotros solos. Tenemos que encontrar puntos de acuerdo”. En tanto, indicó que “para mí sigue siendo Beatriz Sánchez la mejor candidata que tiene el Frente Amplio”.

5. Por una eventual candidatura presidencial

“Yo sinceramente quiero que seamos gobierno. Estoy cansado de perder. Me ha tocado estar muchos años tratando de empujar cosas que pierden. Por alguna vez me gustaría poder ganar, y no para mí, es que puedan las ideas que nosotros representamos tener la posibilidad de ejecutarse y eso pasa porque seamos lo suficientemente maduros y pragmáticos de tener la fuerza viva y al mismo tiempo ser capaces de hacer las cosas necesarias para alcanzar el poder. Yo eso lo anhelo”.