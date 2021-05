El candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, fue uno de los invitados del domingo a Tolerancia Cero, donde se sometió a las preguntas sobre el panorama político en el oficialismo y las proyecciones para una segunda vuelta tras el fracaso de Chile Vamos en la elección de constituyentes.

Entre sus principales declaraciones, el ex ministro de Defensa aseguró que no tiene el apoyo del segundo piso de La Moneda y reconoció, como lo hizo la semana pasada Joaquín Lavín, que existe el riesgo de que ningún candidato de su coalición pase a segunda vuelta.

Lee también: 5 momentos que dejó la entrevista a Daniel Jadue en Tolerancia Cero 2021

Estos son los 3 principales momentos de la participación de Desbordes en Tolerancia Cero:

1. ¿Segunda vuelta sin Chile Vamos?

“Dependiendo del nivel de participación y sobre todo del electorado moderado de centro, claro que podría pasar. Tenemos que juntarnos, trabajar, unirnos, dejar de pelear entre nosotros, tratar de convocar al electorado sobre 50 que se quedó en la casa”.

#ToleranciaCero | Mario Desbordes (@desbordes) cree que "podría pasar" una segunda vuelta presidencial sin la derecha. EN VIVO ➡️ https://t.co/eVqmfHFw5q pic.twitter.com/CxhDOM923M — CNN Chile (@CNNChile) May 31, 2021

2. Apoyos presidenciales en La Moneda

“Por supuesto que hay gente en La Moneda que está con Sichel, hay gente en La Moneda que está conmigo, hay otros que están con Joaquín (Lavín) y otros que están con Ignacio (Briones). No hay duda que Larroulet no está conmigo. Detrás de estas elecciones hay muchos movimientos muy fuertes, se va a notar al final cuando hagamos el balance de los aportes. Es evidente que hay candidatos que tienen un apoyo mucho más fuerte con el empresariado, que es legítimo. Sebastián (Sichel) tiene dos ex presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio en su núcleo duro”.

#ToleranciaCero | Mario Desbordes (@desbordes) y las preferencias presidenciales en La Moneda: "No hay dudas de que Cristián Larroulet no está conmigo". EN VIVO ➡️ https://t.co/eVqmfHFw5q pic.twitter.com/xEE6OU3fg5 — CNN Chile (@CNNChile) May 31, 2021

Lee también: Matamala y el legado del presidente Piñera: “Es involuntario y más bien opuesto al que pretendía dejar”

3. ¿Mejor presidente de los últimos 30 años?

“Por lo que le tocó vivir, don Patricio Aylwin. Don Patricio tuvo por delante primero la transición, el momento más duro quizás de la transición: por un lado a los militares todavía instalados, por otro lado el FPMR, el Lautaro y otros tratando de echar abajo la democracia, asesinando a un senador. Cuando le hacen un homenaje al presidente Aylwin en el ex Congreso por la Universidad Alberto Hurtado, él en su discurso -yo estaba sentado ahí- agradece a RN y acepta a Onofre Jarpa por la democracia de los acuerdos”.

#ToleranciaCero | Mario Desbordes (@desbordes) cree que Patricio Aylwin fue el mejor presidente de los últimos 30 años. EN VIVO ➡️ https://t.co/eVqmfHFw5q pic.twitter.com/uhyBohmf1x — CNN Chile (@CNNChile) May 31, 2021

Lee también: Jadue: “Vamos a lograr el apoyo de mucha gente, incluso de derecha que hoy se siente huérfana de su sector”