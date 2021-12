El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a la deuda por pensión alimenticia del ex aspirante a La Moneda del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

En el marco de un punto de prensa por su campaña presidencial de cara a las elecciones del 19 de diciembre, el líder republicano manifestó estar seguro de que el economista tiene el interés de solucionar la situación irregular, sin embargo, Kast consideró que “no han llegado a un acuerdo con su familia“.

Asimismo, sostuvo creer que “él tiene clara consciencia de que las pensiones hay que pagarlas“. “Debe estar en eso, supongo”, indicó.

“Yo creo que una persona que saca un millón de votos es alguien que sí es reconocido”, dijo Kast, quien en paralelo afirmó estar “seguro de que él no quiere eludir el pago, sino lo que quiere hacer es ver si el pago es justo o no”.

Al rato, y tras culminar una actividad con la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), el republicano añadió que “claramente, cuando hay una resolución judicial se debe cumplir“, y enfatizó en que “esto se va a resolver en sede judicial”.

Sobre lo mismo, complementó que “será él el que tiene que responder frente a la sede judicial cuál es el pago oportuno”, y aseguró que lo que dijo originalmente “era que había que respetar a los electores de Franco Parisi”.

🔴 AHORA | José Antonio Kast tras sus dichos en torno a deuda por pensión alimenticia de Franco Parisi: "Eso tiene que resolverse en sede judicial". Más información en https://t.co/Ox6C5F6K3w #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/HIKrQzDDV6 — CNN Chile (@CNNChile) December 3, 2021

La ex carta del PDG sostendría una deuda superior a $200 millones, situación que fue detonante para que el economista recibiera una serie de cuestionamientos, además de una orden de arraigo.

En una ocasión, el ex candidato fue enfático en sostener que no ha sido notificado de la millonaria deuda alimenticia, sin embargo, su abogado, Mauricio Pavez Galaz, confirmó la existencia de una orden de arraigo decretada en 2020, la que no habría llegado a conocimiento de Parisi por haberse encontrado fuera de territorio chileno.

“Es ilegal ese arraigo decretado, entre otras cosas porque ya estaba en Estados Unidos”, planteó Galaz en aquella oportunidad.