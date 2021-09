Diversas reacciones generó un reportaje que reveló que el candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi -quien actualmente se encuentra en Estado Unidos-, tendría una deuda millonaria por el no pago de pensión de alimentos.

Según Canal 13, el postulante a La Moneda mantendría adeudado más de $200 millones por el no pago de las pensiones y pesaría sobre él una orden de arraigo, lo que facultaría al Departamento de Extranjería y Policía Internacional a proceder con su detención y ponerlo a disposición de un tribunal al entrar a Chile.

Sin embargo, en un comunicado oficial, Parisi aseguró que no ha sido emplazado legalmente por la situación: “no se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar”.

De hecho, su abogado, Mauricio Pavez, dijo en entrevista con CNN Chile que “no es efectivo que don Franco Parisi deba el monto que se le indica” en pensiones alimenticias, ya que fue acordada mutuamente en el año 2011.

Debido a eso, el abogado aseguró que “Franco Parisi nunca se apersonó en ese juicio, porque se presentó solo la transacción para ser aprobada por el tribunal, la cual fue aprobada en 2011″.

“Luego de eso, pasaron alrededor de cinco a seis años y la parte de la madre de los menores solicitó una liquidación”, explicó Pavez. “Dicha liquidación, y todas las solicitudes que se obtuvieron de forma posterior, nunca fueron notificadas a Parisi”, añadió.

Reacciones

Ante la denuncia, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, expresó a través de su cuenta de Twitter que “cualquier persona, más aún si aspira a la presidencia del país, debe cumplir con la responsabilidad que tiene con sus hijos e hijas”.

“Es inaceptable seguir avalando la cultura del incumplimiento que se instaló en Chile respecto a las pensiones alimenticias”, agregó.

Por su parte, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, manifestó: “el 80% de los demandados en causas de alimentos no paga la pensión fijada por el Tribunal. Con nuestra propuesta de #PensiónDeAlimentosGarantizada el Estado les responderá a esos niños que hoy no cuentan con esa pensión, y perseguirá a los papás que no pagan”.

En tanto, la directora de Corporación Humanas, Lorena Fries, afirmó que “no pagar pensión alimenticia es violencia económica de género”.