El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, aseguró no haber sido notificado legalmente sobre una deuda en pensiones alimenticias.

De acuerdo a un reportaje que será emitido por T13, Parisi mantendría adeudado más de $200 millones por el no pago de las pensiones y pesaría sobre él una orden de arraigo, lo que facultaría al Departamento de Extranjería y Policía Internacional proceder con su detención y ponerlo a disposición de un tribunal al entrar a Chile.

En un comunicado oficial, el abanderado presidencial de PDG enfatizó en que jamás ha sido emplazado legalmente por la situación.

“No se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar“, agregó.

Frente a eso, el economista solicitó al tribunal “la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados“.

Orden de arraigo

El declaraciones obtenidas por CNN Chile, el abogado de Parisi, Mauricio Pavez Galaz, afirmó que el candidato tiene efectivamente una orden de arraigo decretada en agosto de 2020, pero que no ha sido notificado porque él está en Estados Unidos desde mayo de 2020.

“Es ilegal ese arraigo decretado, entre otras cosas porque ya estaba en Estados Unidos, y el arraigo lo que busca es que la persona no salga del país, entonces es inoficioso que le decrete una orden a una persona que ya está fuera del país y he escuchado en el avance del reportaje (de T13) que el arraigo era para tomarlo detenido de inmediato, pero es falso, porque no es una orden de detención”, planteó.

Con todo, reconoce que, en la eventualidad de que el representante del PDG vuelva a suelo chileno, esta acción le impediría salir nuevamente al extranjero.

De acuerdo a Pavez, Parisi se encuentra en el estado de Alabama por “compromisos laborales” relacionados a asesorías financieras y empresariales, sin estar ligado a labores académicas.

Actualmente, existe una solicitud de retención contra Franco Parisi del dinero proveniente de eventuales retiros de fondos de AFP, sin embargo, a la fecha no ha ejecutado ninguno. En dicha solicitud se reclama un monto superior a los $30 millones.

Consultado sobre si el ingeniero comercial regresará a Chile, dijo que “eventualmente volerá en el mes de octubre, eso es lo que parece que está planificando en estos momentos sin que no hubiera ningún otro tipo de problema, pero es una situación laboral, no tiene nada que ver con situaciones jurídicas ni judiciales”.