La vocera de la campaña de José Antonio Kast, Macarena Santelices, aseguró que en Chile se pueden encontrar viviendas por un valor de “$10 millones, $15 millones o $20 millones”, tras entregar su apoyo a la idea de retirar el 100% de los fondos previsionales.

Durante una entrevista con Mega, Santelices señaló que “conocemos muy bien al chileno que se sacrifica y sí es posible encontrar una propiedad con ahorros previsionales”. “Hay propiedades por $10 millones, $15 millones o $20 millones. Es una falta de respeto para las personas de esfuerzo que digan que no”.

Posteriormente, la ex alcaldesa de Olmué aclaró a CNN Chile sus dichos, insistiendo en que “hay que conocer el mundo rural, las comunas rurales, no me refería en ningún caso a las ciudades, donde una casa obviamente es de precios más grandes”.

La explicación de José Antonio Kast

Este viernes, el candidato presidencial del Partido Republicano se refirió a los dichos de su vocera y sostuvo que “cuando se explica completo, se entiende”. “En Chile hay un déficit habitacional de 700 mil viviendas. Esas viviendas hoy no están para las personas que requieren salir del hacinamiento”, indicó.

“Hemos planteado un fondo de tierras para (…) que propiedades fiscales se puedan utilizar para entregar terrenos”, continuó. En este sentido, aseguró que también “le planteamos desafíos al mundo privado para que haga un gran fondo para comprar terrenos y poder entregárselo a las personas”.

“La operación sitio moderna (…) implicaría la entrega a las personas de un sitio de entre 200 y 250 metros. La persona puede construir y (el valor) de esa construcción puede ser en el orden de lo que señala Macarena Santelices”, sostuvo el candidato del Frente Social Cristiano.

Kast agregó que “si yo muestro los antecedentes que tenemos para construir viviendas o aportar a la construcción de viviendas básicas, es muy distinto a lo que puede valer una casa actualmente, pero nosotros estamos pensando en un proyecto mucho más integral para enfrentar rápidamente el tema de los campamentos”.