El reelecto senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, quien en la elecciones presidenciales de noviembre respaldó al candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, este jueves difundió oficialmente su apoyo “sin condiciones” al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, a casi dos semanas de la segunda vuelta.

CNN Chile conversó con el parlamentario para conocer más sobre su postura y las diferencias que dice seguir teniendo con el republicano, que lo llevaron a presentarle una serie de “sugerencias” para integrar a su programa de gobierno. “Mi voto es por un Chile mejor, estoy dando un apoyo al candidato que me parece sería mejor para el futuro del país“, manifestó.

Aunque señaló que “claramente tengo diferencias con los dos”, Ossandón indicó que “con Boric tengo un océano de diferencia y con Kast solo un lago“. Además, quiso recordar que “Kast ganó democráticamente, él tiene el sartén por el mango, él es el candidato y lo que yo estoy haciendo es dar sugerencias para que pueda ganar, ideas que puedan llevarlo al triunfo pero también a adecuarse a lo que la gente nos pidió“.

Con respecto a los roces que ha tenido con algunos personeros del Partido Republicano, fundado por Kast, especialmente con Gonzalo de La Carrera, quien se ha referido en duros términos al senador RN, este indicó que “no me voy a referir a una persona como de La Carrera, que descalifica a todo el mundo”, no obstante, “espero que Kast sea capaz de rodearse de mucha gente que no se crea dueña de la verdad ni descalifique a nadie“.

“No es fácil”, añadió, recordando que “el mismo señor de La Carrera con Checho Hirane, llamando a no votar por ‘traidores’ como yo, en la televisión; Eso demuestra lo desquiciados que son algunos“.

“La gente lo que quiere es cambios en orden”, afirmó acerca de las posibilidades del presidenciable del Frente Social Cristiano, apuntando a que “en vez de dar explicaciones por algunos desquiciados que apoyaron y salieron diputados, debiera empezar a empatizar con los problemas de la gente, los sufrimientos de la gente, hablarle a las personas”.

Además, sostuvo que Kast debería estar dispuesto “a cambiar su programa; Ni Boric ni él jamás se imaginaron que iban a estar en este lugar, por lo tanto, los dos hicieron pequeños programas para nichos y hoy tienen que cambiarlos para todo Chile”, agregando que “ahí está la gran diferencia: José Antonio Kast se abrió a recibir sugerencias de todos”.

En cuanto a las tensiones en RN, en que el militante y ex candidato de primarias, Mario Desbordes, criticó a la mesa directiva por no “estar trabajando en la calle” por la campaña de Kast, Ossandón sentenció que “fue candidato a la presidencia y le fue muy mal, fue candidato a la presidencia del partido y perdió; Debiera tener el suficiente honor, como ex carabinero, de cuando uno pierde, retirarse y no seguir aportillando y pelando a quienes le ganaron”.

Ante las diferentes críticas al programa de José Antonio Kast, el senador quiso hacer un llamado público al presidenciable: “Que reconozca los errores que se han cometido y dé certezas que en Chile sí se van a proteger los derechos humanos“, manifestando que “claramente es un programa para nicho, que era complementario; Ese programa yo no lo comparto y no sirve para gobernar“.

Finalmente, Ossandón advirtió en torno a su postura: “Quiero ser garante en los medios de comunicación de que Kast va a cumplir con mis sugerencias, si no, voy a ser su peor enemigo, que le quede claro, pero esa gente que votó por mí necesita esperanza, necesita épica“.