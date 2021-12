Más de 400 personas y organizaciones católicas firmaron una declaración apoyando al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, asegurando que los mueve “la esperanza en un país de hermanos y hermanas, la esperanza en la posibilidad de generar una sociedad cada vez más inclusiva, dialogante, compasiva y cargada de bondad“.

“No es posible callar en estos momentos que vivimos como país. No es posible mirar la realidad desde el balcón de la neutralidad. Por eso queremos públicamente manifestar nuestra adhesión al proyecto colectivo, dialogante, abierto, feminista, ecológico y territorial expresado en la candidatura de Gabriel Boric“, agregaron.

En la misiva, los adherentes expresaron que les “duele que el apelativo de cristiano pretenda ser apropiado por un programa y una candidatura que, según lo que entendemos, dista tanto del proyecto del Reino anunciado por Jesús. Eso nos mueve, aún con más fuerza, a elevar una palabra profética y esperanzadora”.

“Chile, su pueblo, sus familias, sus niños y niñas merecen más. Merecen amor y no odio, dignidad humana y no competencia neoliberal, merecen respeto a los derechos humanos y no negacionismo, merecen un medio ambiente libre de contaminación y no la explotación de la naturaleza y sus especies”, sentenciaron.

Ante este apoyo, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) señaló que “en un Estado laico, en una sociedad democrática y pluralista, tenemos derecho a expresar públicamente las razones de nuestra fe“.

Es por ello que “un grupo de comunidades de base, de la iglesia, que compartimos un horizonte liberador, inspirado en el Evangelio de Jesús, hemos decidido públicamente difundir esta declaración en apoyo a la candidatura de Gabriel Boric“.

“Esto en contraposición a un catolicismo conservador que representa la candidatura de extrema derecha de José Antonio Kast, que se intenta apropiar del mensaje con su Frente Social Cristiano”, expresó.