El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, le respondió a su ex contendor del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, y negó que en su eventual gobierno se haga uso de los fondos previsionales para solventar un déficit fiscal.

El 30 de noviembre pasado, Parisi dijo que, a su juicio, “el programa económico del señor Boric es muy malo, pero muy malo, porque está presumiendo un aumento del gasto fiscal, impuestos que no los va a recaudar, el déficit fiscal va a ser creciente y con una huida significativa de fondos”.

“Deja decirte que ya en este gobierno del señor Piñera, que ha sido pésimo, se han ido de Chile US$ 60.000 millones. Eso habría quebrado a cualquier país de Sudamérica. Chile está en una situación crítica financieramente, quizás yo no lo expresé lo suficientemente claro en la campaña, por eso no da lo mismo con quién se elija”, agregó.

De este modo, según el economista, “se sienta el próximo presidente en marzo, tiene que salir a recaudar US$ 17.000 millones y tienes que ir a negociarlo con tipos dificilísimos, que yo los conozco, algunos fueron alumnos míos, yo los entrené”.

“Yo no veo a Boric negociando con el grupo Paris, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial en Manhattan o con los bancos chinos. ¿Qué significa eso? Así el déficit fiscal que va a haber, por lo tanto, van a tener que buscar pegarle el manotazo a la caja (la AFP). Le van a pegar el manotazo a la AFP”, aseguró.

Lee también: Kast y Boric confirman encuentro con Franco Parisi para el 5 y 7 de diciembre

¿Qué dijo Boric?

Tras ser consultado en Mega por los dichos del líder del PDG, Boric descartó utilizar los fondos previsionales de los chilenos para cubrir el déficit fiscal. Además, señaló que dicha medida es “un muy mal camino”.

“Quiero ser muy claro en esto: nosotros garantizamos que el ahorro previsional no se va a tocar por parte de nuestro futuro gobierno. Ni del nuestro y yo espero que, de ninguno en el futuro, porque los ahorros previsionales no pueden ser caja pagadora para el gobierno de turno, no puede estar sometido a las presiones de gasto que tenga el gobierno de turno”, afirmó.

“Lo que se ha hecho en otros países al respecto, a nosotros nos parece un muy mal camino, como Argentina o el que sea. Yo no hago distinción de si lo hacen gobiernos de derecha o de izquierda. Los fondos de pensiones son para los pensionados, por lo tanto, nosotros nos vamos a mantener firmemente en eso”, aseguró.

Finalmente, Boric sostuvo que “lo que hemos establecido es que vamos a aumentar las pensiones para todos en $250.000 y eso requiere un gasto fiscal importante, por eso hemos hablado de una reforma tributaria y, además, vamos a terminar con la administración de las AFP porque no queremos que un grupito pequeño de empresas haga negocios con el trabajo de la mayoría de los chilenos y chilenas”.